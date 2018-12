"Es importante que la población conozca la realidad de los asperger"

'A Radio Conta' dedica su sexta edición a Asperga, asociación que trabaja por un futuro de inclusión para las personas con síndrome de Asperger. "No es una enfermedad, no se cura, y es algo que tiene que saberse", apunta la presidenta de la entidad, Rita González, que tiene un hijo con este síndrome

La Asociación Galega de Asperger (Asperga) trabaja por lograr un futuro de inclusión para las personas afectadas por este síndrome. Una labor que será protagonista en la sexta edición de A Radio Conta, iniciativa organizada por profesionales de ocho emisoras. "Es importante que el resto de la población conozca esta realidad", apunta la presidenta de la entidad, Rita González, madre de un niño con asperger.

- ¿Cómo acaba 2018 Asperga?

-Con un balance muy positivo. Además, acabamos de abrir un nuevo centro en Santiago. Así podemos darle más cobertura a las personas de esa zona. También hemos hecho muchísimos proyectos y casi todos con algo positivo.

- ¿Ha cambiado mucho la asociación desde sus inicios en 2006?

-Sí. Han sido doce años de mucho trabajo y esfuerzo. Asperga se constituyó como una asociación de padres pequeñita y ahora somos centro sociosanitario y de utilidad pública. Hemos conseguido muchas cosas a lo largo de este tiempo.

- ¿Cuál es su gran objetivo?

-Nuestra misión es ayudar a las personas con síndrome de Asperger y a sus familias. De hecho la asociación nació así, con esa finalidad. Hay trece profesionales que trabajan con los socios. Tenemos logopedia, terapia ocupacional, psicología y talleres de habilidades sociales, que es a lo que más afecta los Trastornos del Espectro Autista (TEA), en los que se engloba el Asperger.

- ¿Cómo resumiría el trabajo diario de la asociación?

-En lo que más incidimos es en la comunicación social. Es una actividad multidisciplinar. Todas las personas que entran en la asociación, tanto niños como adolescentes o adultos, trabajan los distintos ámbitos. No solo psicología. Queremos que todo sea en conjunto.

- ¿Y para los familiares?

-Hay grupos de apoyo y en enero empezaremos las reuniones de padres, que suelen ser los sábados, para analizar qué necesidades tienen. Después de cada sesión psicológica, un profesional nos explica cómo se ha trabajado con los niños.

- Una labor que este año difundirá A Radio Conta .

-Fue estupendo saber que le interesa nuestro proyecto. Es muy importante que los medios de comunicación den visibilidad a la realidad, la situación de unas personas que a veces no se conoce y que es de interés. Ahora mismo en España hay cuatro millones de personas con discapacidad y de esas, aproximadamente, hay 450.000 que presentan un trastorno del espectro autista. Entonces es bastante importante que el resto de la población conozca cuál es la realidad. Lo que nos da A Radio Conta es una oportunidad de hablar de nosotros.

- ¿Asperga trabaja también para conseguir esa difusión?

-Por supuesto. Sobre todo para romper barreras y obstáculos difíciles de superar. Así podemos conseguir que se dé más visibilidad porque hasta que no te toca, no sabes lo que es realmente. Pero queremos que la gente se ponga en la piel de las personas que sufren esta discapacidad, aunque no me gusta hablar de discapacidad, pero así, tienen dificultades. Lo que ocurre es que el Asperger no es una enfermedad, no se cura. Esto está de por vida, desde que nacen hasta que mueren. Y es algo que se tiene que saber.

- ¿Qué planes hay para 2019?

-Queremos seguir visibilizando el síndrome de Asperger y continuar creciendo a nivel sanitario y educativo. Esperemos que las entidades nos den más apoyo y podamos contar con más profesionales especializados. A mí me preocupa el ámbito escolar por el tema del bullying, porque estas personas con muy vulnerables a este tema. Hay que incidir en la formación del profesorado.