Proxecto Cárcere: "Patrimonio no puso reparos a nada en ocho años"

El cese de la actividad en la antigua prisión, que Proxecto Cárcere espera que sea "breve", es encajado por el colectivo que gestiona el recinto como una "situación delirante" y "un cúmulo de despropósitos". Acusa al Concello de no ser claro en los requisitos solicitados para organizar sus actos y reprocha a la Xunta que en los años anteriores se desentendiese de la instalación del SIEP y ahora señale impedimentos para su recuperación. "Es muy intrigante que en los ocho años anteriores Patrimonio no pusiera reparos a nada en el edificio y ahora que una parte está rehabilitada y dinamizada para los vecinos se los encuentre", critica Tono Galán, portavoz de Proxecto Cárcere. Admite que hasta esta semana no fue conocedor de los impedimentos argumentados por la Xunta respecto a los usos que se permiten en el recinto, que tampoco le ha explicado el Concello.

El colectivo censura las "presiones políticas" ajenas a su actividad que padece, como también las "dificultades administrativas". "La única respuesta que recibimos hasta este mes fue del comité de seguimiento, que no fue capaz de aclararnos el procedimiento ni ofrecernos soluciones concretas, dejándonos en un estado de confusión, incertidumbre y abandono teniendo que tomar nuestras propias decisiones en solitario", critica respecto a la comunicación con el Concello.

Tono Galán estaba ayer muy molesto con las dos administraciones y lamentaba que la gestión de la cárcel se haya visto perjudicada por las dudas que desde la Corporación, en concreto el grupo del PP, se han creado sobre el desarrollo de la instalación. "El esfuerzo titánico que Proxecto Cárcere ha hecho para que la prisión funcione no tiene nombre. Lo hemos hecho de forma voluntaria y queremos seguir para seguir ofreciendo este servicio a la gente", proclama el portavoz.