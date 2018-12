Los trabajadores de una importante empresa constructora de la ciudad decidieron disfrazarse para la cena de empresa del pasado fin de semana como los personajes de la serie Peaky Blinders, ambientada en los años 20. Los dictados impredecibles de la moda provocaron las dudas de los empleados que, en su paseo nocturno tras la cena, no sabían si se entendía que iban disfrazados y no con un moderno look vintage.