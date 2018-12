El Concello anula la compra de uno de los pisos para alquiler social

El Ayuntamiento aprobará mañana la primera anulación de una compra de vivienda en el concurso convocado para adquirir pisos y destinarlos a alquiler social. La Junta de Gobierno Local anulará la adquisición de un piso en la calle Santander por 91.290 euros, sin que en el acuerdo propuesta conste si el Concello podrá recuperar el dinero. Una vez anuladas las compras, el Concello tendrá que proceder a la devolución de los pisos a sus dueños y reclamarles lo abonado, un trámite que probablemente generará un pleito juidicial y la reclamación de indemnizaciones.

Esta es una de las dos viviendas de las seis adquiridas en el concurso cuya compra el Consello Consultivo de Galicia ha instado a anular por irregularidades, al incumplir las bases de la convocatoria. Son las dos viviendas señaladas por el PP por ser su propietario un firmante del manifiesto fundacional de la Marea Atlántica. El Ayuntamiento, además, tramita la anulación de la compra de otras tres viviendas después de que el Consultivo, cuyo informe es vinculante, le instara a revisar todas las adquisiciones que no cumplieran de forma estricta las condiciones del concurso.

Toda la oposición reclamó esa revisión en un pleno extraordinario y cuestionó el procedimiento seguido por el Gobierno local. El Ejecutivo ha defendido que pudieron cometerse errores en el proceso pero que no se trató de beneficiar a ninguno de los licitadores. Antes del pronunciamiento del Consultivo, los funcionarios que compusieron el tribunal que evaluó las ofertas defendieron en un escrito su labor y señalaron que no hubo injerencias políticas en su labor. Las irregularidades detectadas han causado la dimisión de una alto cargo de Vivienda y que el pleno solicitase la de los concejales de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, y Contratación, Alberto Lema. La Fiscalía investiga el concurso a raíz de una denuncia del Partido Popular.

El alcalde, Xulio Ferreiro, ha afirmado hoy que espera que "queden aclaradas" las cuestiones referidas a la compra de estos pisos para alquiler social "antes de la campaña electoral para que no se pueda utilizar ninguna sombra de dudas". Así lo ha manifestado durante un desayuno informativo con periodistas, en el que ha hecho balance municipal de este 2018 y ha avanzando en los "desafíos" de cara al próximo año en el que se celebrarán elecciones municipales. "No tenemos nada que ocultar", ha indicado el regidor herculino, que asegura que, tras "detectar y asumir" los errores, "no hizo falta que nadie nos empujase" a proceder a la revisión de nuestros "propios actos".

En cuanto al concurso de la antigua cárcel -que el Ministerio Público ha derivado al juzgado tras otra denuncia del PP-, Ferreiro ha lamentado el "empeño" de los populares de "achacar algo" por vía penal y confía en que se proceda a un dictamen "correcto" porque "no hay ningún elemento penal que poner sobre la mesa". En cuanto al balance de este último año, Ferreiro ha reconocido que por parte del gobierno local se han dado "pasos importantes" hacia una ciudad "próxima y cohesionada". Así, ha ido destacado algunas de las áreas y proyectos más relevantes, en su opinión, de este 2018. Mejora en obra pública, en centros educativos, la implantación del carril bici. Pero, para el regidor, "la política social fue la protagonista". En materia de gasto social, Ferreiro ha destacado el aumento experimentado en A Coruña, que se sitúa "a la cabeza" de las ciudades gallegas al alcanzar una cifra de gasto social de 105 euros por habitante y año. En lo referido a la "vida económica", ha destacado el crecimiento del PIB en la ciudad en los últimos dos años, al tiempo que, de cara al futuro, aboga por un modelo económico que apueste por la "innovación". De esta forma, dice, "tenemos asegurado el futuro económico del área metropolitana".



Para lo que queda de mandato, el alcalde apuesta por seguir avanzando en el parque ofimático. Tras la concesión de las primeras licencias de ocupación, todavía "quedan dos cooperativas más" que están pendientes de recibirlas. También sitúa el fin del copago en el servicio de ayuda a domicilio como uno de los objetivos "a corto plazo".