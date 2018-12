El Ejecutivo municipal prorrogará el presupuesto de este año y negociará con el PSOE aprobar el del próximo

El alcalde, Xulio Ferreiro, anunció tras el pleno a preguntas de los periodistas que próximamente se aprobará la prórroga del presupuesto de este año y que pretende aprobar el de 2019 tras negociar con los grupos de la oposición, que criticaron durante la sesión la tardanza en llevar a cabo ambas iniciativas. Ferreiro explicó que no tendría sentido presentar el proyecto sin antes haber alcanzado un acuerdo con quienes pueden permitir su aprobación, aunque sin mencionar a los socialistas, cuyos votos son los que pueden conseguirlo entre los de las fuerzas de izquierda. En los últimos meses el Gobierno local achacó la demora en la apertura de la negociación con el PSOE al desarrollo del proceso de primarias de ese partido, en el que aseguraba que pretendía no interferir. La portavoz del PP, Rosa Gallego, recriminó en el pleno a Marea que no le tenga en cuenta para aprobar el presupuesto, a lo que Eugenia Vieito le respondió: "¿Cuándo pretendió negociar algo con nosotros?".