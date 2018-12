Wim Mertens comenzará la gira de su nuevo disco el próximo 1 de febrero en el Colón

El compositor Wim Mertens iniciará en A Coruña su gira de 2019 el próximo 1 de febrero con un concierto en el teatro Colón a las 20.30, promovido por Cávea Producciones y Syntorma con la colaboración del Concello. Las localidades se ponen a la venta hoy en la sede de Afundación, en la taquilla de la plaza de Ourense y en las webs de Ticketea, Ataquilla y Cávea, entre 20 y 26 euros.

Mertens (Neerpelt, Bélgica, 1953), con más de 60 años en su carrera, presentará en la ciudad su último disco, That which is not, en una actuación completamente en solitario.