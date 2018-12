El Ayuntamiento anula la compra de otra de las seis viviendas para alquiler social

El Ayuntamiento anulará hoy la compra de otra vivienda en el concurso convocado para adquirir pisos y destinarlos a alquiler social. La Junta de Gobierno Local anulará la adquisición de este piso, ubicado en la calle Santander, por 91.290 euros, sin que en la propuesta conste si el Concello podrá recuperar el dinero.

Esta es una de las dos viviendas de las seis adquiridas en el concurso cuya compra el Consello Consultivo de Galicia ha instado a anular por irregularidades, al incumplir las bases de la convocatoria. Así lo dictaminó en sus resoluciones de septiembre y se reafirma en otra de este mes, tras remitirles los casos el Ayuntamiento. Son las dos viviendas señaladas por el PP por ser su propietario un firmante del manifiesto fundacional de la Marea Atlántica. En el caso del piso de la calle Santander, el Concello defendía la validez de la compra y se vio obligado a rectificar tras el dictamen del Consultivo en septiembre. La anulación de la otra, ubicada en la calle Joaquín Martín Martínez y por la que el Concello abonó 54.575 euros, fue planteada por el propio Gobierno local al Consello.

El Ayuntamiento tramita la anulación de la compra de otras tres viviendas después de que el Consultivo, cuyos informes son vinculantes, le instara a revisar todas las adquisiciones que no cumplieran de forma estricta las condiciones del concurso. Una vez anuladas las compras, el Concello tendrá que devolver los pisos a sus dueños y reclamarles lo abonado, un trámite que probablemente generará un pleito judicial y la reclamación de indemnizaciones.

Toda la oposición reclamó esa revisión en un pleno extraordinario y cuestionó el procedimiento seguido por el Gobierno local. El Ejecutivo ha defendido que pudieron cometerse errores en el proceso pero que no se trató de beneficiar a ninguno de los licitadores. Antes del pronunciamiento del Consultivo, los funcionarios que había compuesto el tribunal de evaluación de las ofertas defendieron en un escrito su labor y señalaron que no sufrieron injerencias políticas. Las irregularidades detectadas han causado la dimisión de una alto cargo de Vivienda y que el pleno solicitase la de los concejales de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, y Contratación, Alberto Lema. La Fiscalía investiga el concurso a raíz de una denuncia del Partido Popular.

El alcalde, Xulio Ferreiro, afirmó ayer que espera que "queden aclaradas" las cuestiones referidas a la compra de estos pisos "antes de la campaña electoral para que no se pueda utilizar ninguna sombra de dudas". "No tenemos nada que ocultar", indicó el regidor, que aseguró que, tras "detectar y asumir" los errores, "no hizo falta que nadie" les "empujase" a proceder a la revisión de sus "propios actos".