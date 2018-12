Solo una de las cinco propuestas finalistas excluye las viviendas en terrenos portuarios

El jurado del concurso convocado por el Concello para la reordenación de la fachada marítima entre el dique de abrigo y la playa de Oza seleccionó ayer las cinco propuestas finalistas, de las que solo una descarta la construcción de viviendas en esos terrenos, aunque el grado de definición de esa iniciativa es muy diferente en cada una de ellas. Estos proyectos, cuyos autores recibirán cada uno un premio de 25.000 euros, serán expuestos a partir de ahora a la ciudadanía para que emita su opinión acerca de su contenido, tras lo que el Concello creará un "banco de ideas" que servirá para la planificación urbanística del futuro del frente marítimo de la ciudad.

Las cinco propuestas efectúan apuestas por toda clase de equipamientos, infraestructuras, vías de comunicación y actividades económicas que se pasan a detallar a continuación de forma resumida.

EPorsuporto. Con 67 puntos recibidos del jurado, es la propuesta mejor valorada e incluye la construcción de viviendas en la actual estación y el muelle de San Diego en edificios con bajo y cuatro alturas. Defiende la apertura temporal del muelle de trasatlánticos a la población cuando no haya barcos atracados, la realización de visitas a la lonja y la ocupación por empresas de naves y suelo del puerto que estén sin uso. También plantea el empleo ciudadano del aparcamiento de la lonja los fines de semana y que se prohíba aparcar en el acceso al castillo de San Antón, además del derribo del muro de La Solana que impide ver el mar desde el paseo de O Parrote. Otras propuestas son la ampliación de las aceras de Linares Rivas mediante el desplazamiento del muro portuario, fomentar el baño público en la Dársena y el muelle de la Batería, instalar una planta de reciclaje en la estación de San Diego, convertir la Medusa en un espacio abierto al público, crear parques en Casablanca y el muelle de Linares Rivas, ampliar el de San Diego y trasladar la lonja al muelle del Este. En el campo de las comunicaciones, plantea llevar el tren de cercanías a la estación de San Diego y abrir líneas marítimas con el municipio de Oleiros.

ENósfíos. Esta propuesta se llevó 50 puntos y su planteamiento para la vivienda tan solo la admite en régimen de alquiler social en los actuales depósitos del muelle petrolero. Entre sus ideas figuran la construcción de una grada que descienda hasta el mar desde As Ánimas a la Dársena, en la que se integrarían las piscinas de La Solana tras su recuperación como espacio público. También prevé el desmontaje de Los Cantones Village o la apertura de huecos en el edificio para transitar hacia el mar, crear un centro de actividades deportivas en la Batería, el traslado de la lonja al muelle del Centenario, abrir una plaza en el muelle de A Palloza y un centro de producción cultural en la estación de San Diego. En esa zona se defiende recuperar el último tramo del río de Monelos e instalar una pasarela entre Os Castros y el lugar que ocupaba el castillo de San Diego, área en la que se propone un vivero de empresas, mientras que para Oza se sugiere un parque y la ampliación de la playa. En la red viaria se plantea enterrar el tráfico entre La Solana y el Oceanográfico, entre la avenida do Porto y la plaza de Ourense y entre ese lugar y la plaza de Pontevedra, además de derribar el viaducto de Linares Rivas y hacer pasar el tráfico por detrás de la Delegación del Gobierno hasta avenida do Porto.

EGrowing Together. Se trata de la única propuesta, valorada con 42 puntos, que no incluye la construcción de viviendas. Apuesta por eliminar algunos tramos del muro del puerto y el enterramiento de las vías, así como por situar la estación intermodal en San Diego. Su idea estelar es la construcción de un puente levadizo de 310 metros entre el Centenario y O Parrote para uso de peatones y ciclistas que dejaría pasar a los trasatlánticos. También propone un puente de Calvo Sotelo al Centenario de 192 metros y una pasarela de madera entre ese último muelle y A Palloza. San Diego albergaría una estación marítima y un aparcamiento disuasorio, mientras que A Palloza y la plaza de Ourense contarían con rotondas para ordenar el tráfico. San Diego y el Centenario contarían con sendas playas y la lonja se trasladaría al muelle de Oza. Los trasatlánticos pasarían a atracar en el Centenario, la Batería albergaría usos administrativos, hosteleros y comerciales, el muelle de Linares Rivas contaría con zona náutica y un museo de la pesca, al tiempo que en San Diego habría un equipamiento deportivo.

EPorto Metropolitano. Los 27 puntos concedidos por el jurado a este proyecto le convierten en el cuarto clasificado. Su denominación procede de su idea principal, la creación de un gran intercambiador metropolitano de transporte en la zona de Calvo Sotelo y Batería, ya que también se defiende la unión de la red ferroviaria convencional que llega a San Diego con la del puerto y la del tranvía para dar servicio a la comarca. La Medusa sería un espacio multiuso con un hotel en su parte superior y el puerto petrolero acogería un centro de tecnificación deportiva, mientras que de Calvo Sotelo contaría con un centro de negocios. La propuesta de vivienda se centra en San Diego con 168.441 metros cuadrados de suelo residencial y una edificabilidad de 677.708 metros cuadrados, aunque habría también viviendas sociales y para estudiantes. Se plantea el transporte marítimo con Oleiros y un complejo de restauración en esta zona.

ECiudad Puerto. Solo 20 puntos recibió este proyecto, que plantea levantar 65 edificios de viviendas que ocuparían 219.067 metros cuadrados de suelo residencial del que el 35% sería para vivienda pública, acompañados de 287.568 para equipamientos. También defiende reducir la circulación y el aparcamiento en la zona de O Parrote, peatonalizar el espacio entre la Marina y San Antón, llevar los trasatlánticos a San Diego y construir edificios de oficinas, comercio y hoteles en la Batería, además de una biblioteca central en Calvo Sotelo, mientras que el muelle de Trasatlánticos sería una ampliación de la Dársena. Para Linares Rivas propone derribar el viaducto y dejar paso a una rotonda, crear un parque de 18 hectáreas sobre las vías de San Diego, donde también habría un campus para las Humanidades. En el muelle del Centenario la Medusa se transformaría un centro multiusos y habría edificios de uso público.