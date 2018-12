Defensa rechaza la cesión gratuita de fincas en A Maestranza y solo plantea su venta

La cesión gratuita de los terrenos de Defensa en A Maestranza que pretendía el Concello a mediados de año está prohibida por el estatuto del organismo autónomo estatal que gestiona las propiedades del Ministerio, según ha explicado el Gobierno central en una respuesta a una consulta del grupo parlamentario de En Marea. La normativa solo permite la enajenación de bienes por subasta o por venta directa. Ese es el camino que sigue Defensa tras la oferta de compra presentada en julio por una empresa por dos de las parcelas por 11,8 millones de euros y el que plantea al Concello para la única finca por la que no se han presentado ofertas, la situada más cerca de la Hípica. El Ministerio apela a la colaboración entre administraciones para decidir su futuro

La cesión gratuita de los terrenos de A Maestranza que el alcalde, Xulio Ferreiro, solicitó al Ministerio de Defensa en julio pasado por razones de "interés público" cae en saco roto con el estatuto del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) en la mano, que prohíbe expresamente la puesta de esas parcelas a disposición del Concello sin pago alguno. Una respuesta del Gobierno estatal a una pregunta del diputado de En Marea Antón Gómez Reino señala que entre los cometidos del organismo dependiente de Defensa figura la enajenación de bienes por procedimientos como la subasta o la venta directa, pero prohíbe la cesión gratuita al Ayuntamiento.

La presentación, por una empresa, de una oferta de compra por dos de los tres terrenos de A Maestranza a mediados de año, un mes después de que la segunda subasta pública por los solares concluyese desierta, mantiene en desarrollo el proceso para su enajenación directa de acuerdo con el estatuto del Invied, como confirmó Defensa a este periódico hace un mes. El alcalde y el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, mantuvieron una reunión en Madrid a mediados de octubre para tratar de llegar a un acuerdo sobre el futuro de las parcelas que pase por evitar la construcción de viviendas en la zona, aunque en lugar de tratar la posible cesión de los terrenos a la administración local se planteó el ofrecimiento al Ejecutivo central de otras propiedades o usos en otro suelo con los que compensar la pérdida de edificabilidad en A Maestranza.

El Concello no se ha opuesto a que se construya en las parcelas de Defensa en esta parte de la ciudad, pero siempre que sean edificios de uso dotacional, como establece "preferentemente" el convenio de 1984 suscrito con el Ministerio, que "tolera" también el uso residencial. No obstante, el Gobierno local ha protegido la zona temporalmente al aprobar por un año la suspensión de nuevas licencias de parcelación, demolición y edificación en el entorno del Plan Especial de A Maestranza y en el área del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de la Ciudad Vieja.

Defensa ha censurado esta medida municipal porque entiende que perjudica al virtual comprador de dos de las fincas y aboca la operación al "fracaso". El Ministerio planteó estos argumentos en un recurso de reposición por el que reclamó al Ayuntamiento que levante el veto a la concesión de licencias en el ámbito de la muralla de la Ciudad Vieja donde se encuentran las tres parcelas de A Maestranza, pero la Junta de Gobierno Local acordó la semana pasada no admitir el recurso por entender que Defensa no lo podía presentar por ser una administración pública y porque, además, llegó fuera de plazo.

Defensa mantiene la venta de las dos parcelas que entraron este año en la segunda puja, que suman casi 4.000 metros cuadrados y el Invied les dio un valor conjunto de 11,84 millones de euros, rebajado en más de un 20% respecto a la puja inicial. Dos años antes también había quedado sin oferta una subasta por los tres solares, tasados en 24,8 millones, en donde el Plan General de Ordenación Municipal permite levantar bloques de hasta 300 viviendas.

La finca que no entró en la subasta de este año, ubicada en paralelo a las instalaciones de la Sociedad Deportiva Hípica, no entra en la oferta particular de compra presentada un mes después y el Ministerio afirma sobre ella que muestra su "intención de colaborar con las administraciones locales y autonómica en la búsqueda de soluciones que integren los distintos intereses manifestados", según responde el Gobierno central al diputado de En Marea.

La respuesta a Gómez-Reino es similar a la que el Ejecutivo estatal ha dado tras una carta remitida en julio pasado por la Comisión Aberta en Defensa do Común. Defensa, añade la contestación, está al corriente de las "manifestaciones llevadas a cabo por determinadas asociaciones" que solicitan la devolución gratuita al Concello de los solares de A Maestranza, aunque evita pronunciarse "sobre el particular".