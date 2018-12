La Junta de Gobierno Local aprobará hoy la prórroga del presupuesto de 2018 para su aplicación desde el 1 de enero de 2019, después de que el Ejecutivo local, por cuarto año, no haya aprobado las cuentas a tiempo. El alcalde, Xulio Ferreiro, ha señalado que no llevará el presupuesto a votación al pleno hasta llegar a un acuerdo con el PSOE que garantice su aprobación. Los socialistas aseguran que aún no conocen el proyecto contable.