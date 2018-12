Lugares comunes en la diversidad

El largo proceso de transformación por el que pasará la fachada marítima de la ciudad, desde el castillo de San Antón hasta Oza, cubre una etapa y entra en otra. Resuelto este jueves el concurso para la reordenación de los muelles y creado un "banco de ideas", en algo más de un mes, ya en febrero, comenzará la fase de participación ciudadana. En ella, los coruñeses podrán valorar los aspectos que más les convenzan de los cinco proyectos seleccionados por el jurado, formado por representantes de Ayuntamiento, Xunta y Estado, además de por la Universidad y profesionales de la arquitectura y la ingeniería. Ese juicio popular será la base de la propuesta final con la que el Concello defenderá en los próximos años la nueva ordenación del borde litoral.

"Con todo el material y con el debate generado, la idea es crear un proyecto final que pueda servir de documento de negociación con el resto de administraciones. Esa será la propuesta del Concello de lo que en el futuro vaya a ser el plan director, o como se defina, de la fachada marítima, para lo que habrá que sentarse y cooperar, bien en la mesa de los convenios portuarios o en otro foro con los mismos participantes", explicó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro.

En el plazo aproximado de un mes, los proyectos estarán expuestos con la preparación de paneles y material audiovisual en lugares físicos por determinar y se podrán consultar en la web del Concello. Desde ese momento se abre otro largo plazo que debería permitir, según Ferreiro, diseñar un "resultado final flexible", con el que se podría "torcer a un lado o a otro, según lo determinen los acuerdos que se alcancen".

Ferreiro destacó la heterogeneidad de los cinco proyectos mejor valorados, aunque todos ellos se ajustan a "ideas y lugares comunes", entre las que el alcalde señaló la apuesta por el "fomento de la movilidad blanda, los espacios públicos ganados para la ciudadanía y la oportunidad de generación de riqueza y empleo en la ciudad".

"No nos casamos con ningún proyecto. Hay diversidad de ideas, con unas cosas más discutibles que otras, y algunas no encajan con principios defendidos por este Gobierno local. Al fin y al cabo todos los proyectos apuestan por que el puerto siga siendo puerto, siempre al servicio de los vecinos aunque cambiando su relación con ellos", admitió Ferreiro. El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, sintetizó las características de los proyectos seleccionados. Porsuporto, con la valoración más alta, supone una propuesta "realista" con plazos de actuación hasta 2050. "No presenta un plan de horizonte determinado, como pasó con el diseño que se hizo a partir de los convenios de 2004. Apuesta por una fuerte naturalización".

La segunda propuesta mejor valorada, Nósfíos, "llama la atención por apostar por los valores patrimoniales del puerto, defendiendo la recuperación del entorno de la Solana y del castillo de San Antón", destaco Varela. Respecto a Growing Together subrayó el edil sus ideas de conectividad peatonal y ciclable entre las orillas del puerto mediante grandes pasarelas que atraviesan la lámina de agua".

" Porto Metropolitano aboga de forma muy interesante por la movilidad, mientras que Ciudad Puerto introduce multitud de equipamientos y usos diversos más allá de la propia vivienda", comentó Varela sobre el cuarto y el quinto proyecto, "los que tienen más presente la apuesta privada".