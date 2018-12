Podemos pedirá a Marea ocupar puestos altos en su lista de las elecciones municipales

Podemos pedirá a Marea Atlántica que reserve en la lista que presentará para las elecciones municipales del próximo mayo puestos de salida para miembros de su organización, según admitió ayer el secretario general del partido morado en A Coruña, José García Buitrón, en una entrevista en Radio Coruña.

"Podemos tiene un proceso electoral propio aún no convocado, quizá para la última semana de enero, cuando elegirá a sus candidatos, y no coincidirá con el proceso que tiene también Marea. Creemos que debería haber una candidatura común donde Podemos debe estar en las posiciones de gobierno que le corresponden", explicó Buitrón, que quitó importancia a que el nombre Podemos forme parte o no de la marca de Marea.

Podemos, a pesar de haber formado parte de la candidatura de Marea en 2015, no logró representación al no ir en los primeros puestos. El alcalde, Xulio Ferreiro, explicó hace días que liderará la candidatura de Marea para "doblar el esfuerzo" en su proyecto de "nuevo modelo de ciudad".