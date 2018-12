Las persecuciones de ´Cachas Tornadas´

Nací en la calle Faro, donde vivían mis padres, Manuel y María del Carmen, con quienes al cabo de un año me fui a vivir a Troncoso, donde me crié con mis hermanos Carlos, Luis, Santiago y Francisco. Mi padre, de profesión militar, estuvo destinado en el cuartel de Intendencia y falleció bastante joven, por lo que mi madre se tuvo que poner a trabajar para sacar adelante a sus hijos.

Recuerdo perfectamente que se fue a Madrid a hacer una sentada delante del Ministerio de Defensa durante una semana para solicitar que, como viuda de militar, le dieran una administración de lotería, lo que finalmente consiguió en la plaza de Lugo y que en la actualidad lleva mi hermano Francisco. Para nosotros fue una auténtica heroína, ya que no dejó de trabajar para sacar adelante a la familia y también abrió una pequeña librería y tienda de regalos en San Andrés.

Mi primer colegio fue el de la señorita Segunda, en la Ciudad Vieja al lado de la plaza de Azcárraga, en el que estuve hasta los ocho años, edad a la que mi padre me envió de interno al colegio militar General Varela en la localidad de Quintana del Puente, en Palencia, donde solo estuve un año. Al regresar entré en los Salesianos, donde hice hasta sexto de bachillerato, aunque en mi juventud me gustaba más disfrutar de la vida, mi padre me mandó al colegio Luis Vives, en Pontedeume, que tenía una gran fama de ser muy duro en los estudios para los chavales que sacaban malas notas.

Allí terminé el bachillerato y al poco tiempo ingresé en el Ejército, en el que estuve hasta los 39 años. Luego me dediqué al sector inmobiliario al abrir la empresa Fincas Coruña en la que siga trabajando en la actualidad con mi hija María.

Mis amigos de la infancia, con los que aún mantengo relación, fueron José Yordi, Jesús García de Dios, Ricardo Vilas, Josito Judel, Carlitos, José Luis Domínguez, Julito el del Yéboles, José Antonio y Lechini el de la lechería, con quienes jugaba por el Ciudad Vieja y la plaza de España. Recuerdo que en la plaza de María Pita siempre teníamos que tener cuidado para jugar a la pelota porque había un guardia municipal al que llamábamos Cachas Tornadas por el volumen de sus posaderas que cuando veía una pandilla jugando intentaba quitarles la pelota, lo que pocas veces conseguía porque le costaba mucho alcanzarnos.

Sin que se enteraran nuestros padres, hacíamos excursiones hasta la plaza de Vigo para ver entrenar a los equipos de fútbol que lo hacían allí y de paso ligar con las niñas finas de esa zona, lo que también hacíamos en Riazor y las plazas de Portugal y Pontevedra. Nuestro cine preferido era el Hércules, donde lo pasábamos fenomenal en las sesiones infantiles, en las que recuerdo haber visto la primera película de Marisol y una del grupo Los Bravos. En los Salesianos nos hacían ir a misa por la mañana y por la tarde a la sesión de cine que daban allí, que era obligatoria.

En nuestra juventud ya pudimos ir al Rosalía, donde se podía fumar, y a la parte de abajo del Kiosko Alfonso, donde la entrada era más barata si te sentabas por detrás de la pantalla, ya que se veía la película al revés. Al igual que otros de mis amigos, entré en la OJE, ya que allí podía disfrutar de juegos y excursiones, mientras que en verano iba a campamentos en el albergue de Gandarío. Otro de mis recuerdos es la pista de coches de choque de Camarero, que estaba en los jardines de Méndez Núñez, donde nos reuníamos con otros chicos y chicas para ligar, por lo que aquello parecía un club social en el que lo pasábamos muy bien.

En mi juventud jugué al fútbol en el equipo San Juan, que tenía la sede social en la frutería de esa calle y los vestuarios en la iglesia de Santo Tomás, de donde salíamos calentando para jugar en los campos de la Torre. Cuando estuve estudiando en Pontedeume formé parte del equipo de balonmano del pueblo y al dejar el Ejército fundé con unos amigos el equipo de tenis de mesa de la Hípica con el que llegamos a jugar en División de Honor, mientras que ahora juego al golf de forma federada.