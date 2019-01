Emalcsa y Universidade estudiarán cómo minimizar los episodios de turbidez en la red

Los episodios de turbidez en el abastecimiento de agua en la ciudad y los concellos de la comarca serán objeto de estudio por parte de la Empresa Municipal de Agua de A Coruña (Emalcsa) y de la Universidade dentro del convenio que mantienen ambas instituciones. La intención es buscar la manera de "minimizar" el impacto de estas incidencias, que consideran puntuales pero que siempre generan cierta alarma y muchas quejas vecinales y que suelen estar asociados a una avería relevante en la red o paradas planificadas o sobrevenidas en A Telva.

El proyecto, que se realizará dentro de la Cátedra Emalcsa de la UDC, figura en el presupuesto y la previsión de inversiones de la compañía municipal para 2019, que fueron aprobados en diciembre. Los diversos incidentes de turbidez del agua registrados a lo largo del pasado año en la ciudad y los municipios del área metropolitana abastecidos por el embalse de Cecebre llevaron a los concellos a pedir explicaciones a la empresa en varias ocasiones. Fuentes de Emalcsa señalan que los episodios se manifiestan de manera puntual y concreta, normalmente relacionados con alguna avería o rotura o alguna parada técnica programada en la estación de tratamiento de A Telva.

El pasado mes de octubre, por ejemplo, la rotura de una tubería en Rutis dejó sin agua a cientos de viviendas en A Coruña, Oleiros, Culleredo y Cambre y provocó turbidez en el agua que llegaba a las casas de cientos de consumidores. Este fue uno de los casos más sonados y que más avisos generó.

Según explican fuentes de Emalcsa, pese a la apariencia del suministro que llega a las casas en el momento en el que se producen estos episodios, no se trata de agua tóxica, sino que arrastra sedimentos depositados durante la interrupción del suministro que no son perceptibles cuando por las tuberías circulan millones de litros de agua a lo largo del día. Insisten en que no tiene ningún problema de salubridad.

Programados y no programados

Las incidencias de turbidez no siempre son accidentales e inesperadas, ya que en ocasiones la Empresa Municipal de Agua avisa previamente de los cortes o incidencias que se pueden producir por trabajos de operarios o mantenimiento de las tuberías o filtros de la red. Los fallos eléctricos, ajenos a la compañía municipal, pueden generar también episodios de aguas turbias. Fuentes de la empresa recuerdan que, en el mes de diciembre, apagones afectaron a la estación de bombeo de A Telva, en Cambre, y provocaron también el cambio de color del agua potable que llegó a las viviendas.