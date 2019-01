Ayuntamiento y empresarios de Pocomaco avanzan en la cesión de los viales del polígono

El Concello y los empresarios de Pocomaco continúan avanzando en la negociación para hacer efectiva la cesión de los viales del polígono, con el fin de que estos pasen a ser propiedad del Gobierno local. "Esperamos poder cerrarlo en este 2019", desea el presidente de la Asociación de Empresarios del polígono de Pocomaco, Ricardo Tormo.

Desde la apertura del polígono hace cuatro décadas, las empresas allí asentadas se han encargado de la gestión de dichos viales, lo que supone afrontar los gastos de mantenimiento y los costes de sus instalaciones. Este traspaso al Concello les permitiría liberarse de esta carga. "Seremos igual que cualquier otro polígono, con viales públicos. Ahora contamos con viales privados de uso público", explica Tormo.

Otro aspecto positivo del trámite, por el que el Concello gestionaría los viales, sería la posibilidad de solicitar ayudas para la conservación de las infraestructuras y la mejora de la movilidad en el polígono. "Nos permitirá solicitar ayudas europeas para el mantenimiento de instalaciones en los polígonos industriales. Ahora no podemos acceder a ellas porque no estamos recepcionados por el Ayuntamiento", detalla. Todavía no hay "ningún acuerdo" sobre la mesa pero el presidente de los empresarios entiende que tanto ellos como el Concello están "caminando hacia esa dirección". Para evaluar el estado de las infraestructuras de los viales antes de asumirlos, el Gobierno local contratará un estudio técnico, un trabajo que supone un gasto de 58.000 euros. De momento, el proceso de adjudicación está suspendido por un recurso pendiente de resolver. El estudio servirá para determinar el estado de las instalaciones y calcular su coste, pero Ricardo Tormo recuerda que estas "se han realizado hace 40 años y no responden a la normativa actual", aunque sí que han recibido el "mantenimiento adecuado". "Tienen que saber qué es lo que recepcionan y en qué situación. El alcalde es consciente, pero quiere saber cuánto le va a costar", analiza.

El traspaso de los viales al Gobierno local, una vieja aspiración de los empresarios, también permitirá la instalación de vados -actualmente no hay- y se incrementarán los impuestos de los empresarios de Pocomaco. "Desde un punto de vista fiscal, el polígono pertenece a una categoría determinada. Si lo gestiona el Concello, se ascendería de categoría y subirían los impuestos", confirma el presidente de la Asociación de Empresarios del polígono, que añade que todas estas circunstancias serán valoradas para determinar "los ingresos y gastos" que le supondrán al Ejecutivo local. Ricardo Tormo espera llegar a un acuerdo "en un futuro próximo".