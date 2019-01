Il Divo anuncia un concierto en A Coruña el 5 de julio

El cuarteto de tenores Il Divo aterrizará en el Coliseum de A Coruña este verano como parte de su Tour Timeless, con el que festejan su 15 aniversario como formación. La productora PrimerBeat confirmaba esta mañana que el grupo, formado por Urs Bühler, Carlos Marín, David Miller y Sébastien Izambard, estará el 5 de julio en la ciudad para presentar a partir de las 22.00 horas su último trabajo discográfico, Timeless, el octavo de su carrera, que ya han llevado por países como México, Estados Unidos, Rusia y Japón.





será una de las paradas de suinternacional, con la que comparten su conocido pop operístico a través de temas como All of me o Angels. Lasya pueden comprarse en Ataquilla por un precio a partir de los 40 euros.