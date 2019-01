Protección Civil pide 'sentidiño' ante posibles arrebatos por caramelos en la Cabalgata de Reyes

Bajo el lema Ten sentidiño, un caramelo no vale una vida, Protección Civil de A Coruña aconsejó este jueves a través de Twitter a los padres de los niños que vayan este sábado a la Cabalgata de Reyes 2019 en A Coruña que no les pierdan de vista, que no les dejen adentrarse en el desfile y que, por seguridad, les escriban un teléfono en una tarjeta.





