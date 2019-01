Recomendaciones para circular por la ciudad durante el recorrido de la Cabalgata

Durante la Cabalgata de Reyes que partirá a las 17.30 horas de Riazor, el Concello recomienda circular por Linares Rivas, avenida do Porto y el túnel de O Parrote a los conductores que accedan a la Ciudad Vieja desde avenida de Alfonso Molina. Quienes se dirijan a Ciudad Jardín, Ensanche y Pescadería deberán hacerlo por la AC-10 en dirección Carballo, tomar la glorieta de Lonzas, continuar por la tercera ronda hasta llegar a Manuel Murguía, paseo de ronda y paseo marítimo. En el caso de que algunon de los destino sea la estación de ferrocarril, Os Mallos o Agra do Orzán, el itinerario recomendado será la ronda de Outeiro.

En el caso de acceder a la ciudad desde la AC-12 por avenida da Pasaxe con destino estación de ferrocarril, Os Mallos o Agra do Orzán, el trayecto recomendado será por las rondas, tanto de Outeiro como de Nelle. Si el trayecto finaliza en el Ensanche, Ciudad Jardín, Pescadería, Ciudad Vieja, Orillamar, Adormideras o Monte Alto se recomienda el desvío hacia Casa Blanca para incorporarse a la AC-10 hacia Carballo y, en la glorieta de Lonzas, tomar la tercera ronda en dirección a Manuel Murguía y paseo de ronda o paseo marítimo, Rubine y Teresa Herrera.

Las entradas a la ciudad por la AC-552, desde avenida de Arteixo, deberán desviarse por las rondas de Nelles y de Outeiro para tomar el paseo marítimo si el destino es Pescadería, Ciudad Vieja, Orillamar, Adormideras, Monte Alto, Ensanche o Ciudad Jardín. Para el acceso por la AC-415 (avenida de Finisterre) también se recomienda la circulación por las rondas si el final del viaje está en la parte peninsular de la ciudad. Si el destino es la zona del Palacio de la Ópera, el Concello aconseja circular por ronda de Nelle, paseo de ronda y José Luis Pérez Cepeda.

Las vías alternativas para salir de la ciudad desde Adormideras y Monte Alto son a través del paseo marítimo y hacia el estadio municipal, desde Pescadería y Ciudad Vieja por el túnel de María Pita y O Parrote, desde el ensanche por José Cornide y la AC-12 o plaza de Galicia, Rosalía de Castro, Francisco Mariño, plaza de Pontevedra, San Andrés, calle Alta y paseo marítimo.



Autobuses urbanos

Las líneas 3 y 3A tendrán un itinerario alternativo durante la Cabalgata y circularán por Manuel Murguía y avenida de Buenos Aires hacia la plaza de Pontevedra. En sentido contrario, saldrán por Modesta Goicouría a avenida Barrié de la Maza, avenida de Buenos Aires y Manuel Murguía para retomar su itinerario habitual en paseo de ronda. Las líneas 3 y 7, desde San Andrés y Santa Catalina, continuarán por San Andrés, calle Alta, Hospital y plaza de España para incorporarse en Orillamar a su itinerario habitual.

La línea 6, desde la plaza de Pontevera y en sentido a Meicende, circulará por Modesta Goicouría, avenida Barrié de la Maza, avenida de Buenos Aires, Manuel Murguía y ronda de Nelle para acceder desde la avenida de Finisterre a su recorrido habitual. En dirección a la plaza de Pontevedra, las líneas 6 y 20 discurrirán por la ronda de Nelle, Gregorio Hernández, paseo de Ronda, Manuel Murguía, avenida de Buenos Aires y Rubine. Desde ahí, la línea 6 se incorporará en la plaza de Pontevedra al recorrido habitual. En el caso de la línea 20, hasta que se habilite el tráfico en Juan Flórez, en el sentido plaza de Pontevedra – Cuatro Caminos, circulará por Modesta Goicouría, avenida de la Habana, Manuel Murguía y ronda de Nelle hasta San Pedro de Mezonzo, donde termina el recorrido habitual.

Los autobuses 22, desde Cuatro Caminos, circularán por ronda de Nelle, Gregorio Hernández, Manuel Murguía, avenida de Buenos Aires, Rubine y plaza de Pontevedra. En sentido contrario, hacia A Pasaxe desde plaza de Pontevedra, lo harán por Modesta Goicouría, avenida Barrié de la Maza, Manuel Murguía y ronda de Nelle hasta avenida de Finisterre, donde retomarán el itinerario habitual. La línea 11 pasará por plaza de Pontevedra hacia Marineda por Modesta Goicouría, avenida Barrié de la Maza, avenida de Buenos Aires, Manuel Murguía y ronda de Nelle. Desde allí, se incorporará en avenida Os Mallos al recorrido habitual. Hacia la plaza de Pontevedra hará el mismo recorrido en sentido inverso.

Las líneas 21 y 24, desde Cuatro Caminos hacia Castiñeiras, irán por el viaducto de Alfonso Molina, plaza de Ourense, avenida do Porto, túnel de O Parrote y glorieta de As Ánimas desde Cuatro Caminos. Las líneas 4, 5 y 17 continuarán hacia la avenida de Hércules y Adormideras. El resto girarán en la glorieta de As Ánimas para regresar por el mismo itinerario hasta Cuatro Caminos, donde recuperarán el itinerario habitual. Como sucede en dispositivos similares, los autobuses harán parada en avenida do Porto, a la altura del Kiosco Alfonso, antes de la entrada y la salida del túnel.