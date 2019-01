La Favorita y O Meigallo reparten boletos del segundo premio de la lotería del Niño

El número 61776 ha traído suerte a la ciudad. Las administraciones La Favorita, en Cuatro Caminos, y O Meigallo, en la calle Barrera, vendieron entre ambas una veintena de décimos del número agraciado con el segundo premio de la lotería del Niño. La Favorita, además, repartió unos cuatro millones de euros en total, ya que además de una serie completa del segundo premio, vendieron centenas del segundo y del primero.

"Estamos contentísimos, ¿cómo no vamos a estarlo? Vendimos un billete completo del segundo premio y en la lotería de Navidad vendimos del primer premio", celebraba ayer Mari García Ramos, responsable de la administración La Favorita junto con su hermana Ana. Pasadas las 13.00 horas, ninguno de los premiados que adquirió su décimo en La Favorita se había acercado al despacho de lotería. "Mucha gente seguro que no sabe ni siquiera que les ha tocado el premio. Al ser hoy domingo festivo, estarán con la familia. De hecho, nosotros tampoco estaríamos aquí si no hubiéramos vendido décimos premiados", aseguró Mari.

La administración de Cuatro Caminos había repartido décimos del Gordo del Niño hace 21 años. En 1986, el Gordo de Navidad repartió 7.000 millones de pesetas entre los trabajadores de la refinería coruñesa. Ana García señaló que la "suerte hay que renovarla" y que ya "iba tocando" repartir otro premio importante en este sorteo para que el nombre de La Favorita se mantenga entre la nómina de administraciones con fama de repartir premios.

En O Meigallo, el sorteo de ayer ha supuesto el debut de esta administración en el reparto de suerte el día de Reyes. "Habíamos dado algunos premios grandes en otros sorteos, pero en el Niño nos estrenamos hoy", celebró el responsable de la administración de la calle Barrera, Pablo Blecua, que se mostró "muy contento". Calculó que su administración había vendido "al menos diez décimos" agraciados con el segundo premio, aunque admitió que no podía concretar la cifra a falta del recuento preciso de ventas.

Blecua aseguró que ninguno de los afortunados que compraron boletos premiados en O Meigallo se había acercado por el despacho. "Estarán con la familia, como estábamos nosotros, que vinimos corriendo", contó el lotero.