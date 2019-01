Los coches eléctricos se cuadruplican en tres años pero solo son 6 de cada 10.000 matrículas

La restricción de la circulación en el centro urbano que impone la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno estatal no afectaría a los vehículos más ecológicos, entre ellos los eléctricos. Esta opción sigue siendo muy excepcional en la ciudad, ya que solo hay 85 matriculados, según los datos de la Dirección General de Tráfico más recientes, que corresponden a diciembre de 2017. Son 33 más que un año antes, el cuádruple que en 2014 y 79 más que los que había en 2010, pero el porcentaje es ínfimo en relación al parque de automóviles de la ciudad: solo seis de cada 10.000 vehículos, entre un total de 141.666, son eléctricos.

La ratio es ligeramente superior a la de coches que circulan con electricidad en el conjunto de la provincia (296) y de la comunidad gallega (758), en ambos ámbitos del 0,03%, es decir, tres por cada 10.000 vehículos. En la comparativa con la totalidad del país es inferior, al haber en España 42.194 coches eléctricos entre un parque de casi 35 millones, o lo que es lo mismo, 12 por cada 10.000.

Entre las urbes con una población próxima a la de A Coruña, la ciudad es de las que menos proporción de coches eléctricos matriculados tiene. Vitoria, Gijón, Vigo y Valladolid superan el centenar de vehículos de estas características y Hospitalet, los 600. El poco atractivo que estos coches suscitan entre los coruñeses deja a la ciudad con un porcentaje de 3 vehículos eléctricos por cada 10.000 habitantes, inferior incluso al de una ciudad más pequeña como Santiago, con 5 por cada 10.000 residentes.

La escasez de puntos de recarga de coches eléctricos en la ciudad (solo siete y no funcionan), la falta de información sobre esta clase de vehículos, su elevado precio (entre un 30% y un 40% más que un coche de gasolina o diésel) y la "dependencia de la autonomía" de circulación son las razones principales que impiden que el coche eléctrico seduzca a los conductores, según los expertos del sector.

Fase de lanzamiento, hasta 2025

"Los motores de combustión seguirán vendiéndose durante mucho tiempo, los vehículos eléctricos siguen en una fase de lanzamiento que durará al menos hasta 2025", cree Álex Sánchez, jefe comercial de turismos de Automóviles Louzao. "Los que sí los compran son personas con mayor concienciación ecológica, mejor informados y que a largo plazo van a provocar un ahorro energético", añade.

Quico Baeza, responsable comercial del concesionario M. Caeiro, considera que A Coruña, es una ciudad "con viento, lluvia y menor contaminación", factor que frena el auge de los coches eléctricos. "La ecología, la moda o el prestigio animan a comprar estos coches, que no son caros pero tampoco asequibles a todos los bolsillos. En la ciudad no se compran porque los puntos de recarga que hay no funcionan", comenta.

El Ayuntamiento ha explicado en más de un Dillo ti a algún vecino que lo ha preguntado que estas instalaciones, conocidas como electrolineras, no son municipales sino propiedad "de una empresa" con la que existe en la actualidad un "conflicto legal" sin resolver que ha paralizado su servicio desde el año 2015, explican fuentes del Concello. Gas Natural Fenosa se encargaba del abastecimiento eléctrico de la red hasta ese año, pero no renovó la concesión y el contrato no se ha renovado.