"No me gusta decir adiós, permítanme que me despida con un hasta luego". Así se ha despedido de la Corporación local el concejal del PP Francisco Mourelo, que la pasada semana anunció su renuncia por "razones personales e ideológicas". Mourelo, concejal de Deportes y Educación en el anterior mandato, se va sin confirmar si se integrará en la candidatura de Ciudadanos, una opción que está meditando. El economista Emilio Tapia tomará el relevo de Mourelo en el grupo municipal popular.