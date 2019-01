Patti Smith, primera confirmación del Noroeste Estrella Galicia 2019 en A Coruña

La artista estadounidense Patti Smith actuará este 9 de agosto en A Coruña, en la playa de Riazor, como parte del festival Noroeste Estrella Galicia, que anunciaba esta mañana a la conocida como madrina del punk para su cartel de su edición del 2019. La cantante, aclamada por éxitos como People Have the Power, Gloria y Because the Night, ofrecerá su directo a partir de las 23.30 horas, en el que es hasta el momento su único concierto gratuito confirmado en España.





se convierte así en la primera artista confirmada de la 33º edición del festival, que reunirá en las calles su habitual mezcla de formaciones y estilos entre el 6 y el 11 de agosto. En sudel, y a sus 72 años, hará un repaso de sus más de cuatro décadas de trayectoria, interpretando sobre la arena desde discos tan icónicos como Horses, con el que marcaba de forma definitiva el punk-rock americano, hasta los temas más actuales de Banga, su último trabajo.La música de la cantante, también fotógrafa, poetisa y escritora, se sumará a la de lascon las que elcontará este. Elmantendrá este año su carácter urbano con actuaciones gratuitas en distintos puntos de la ciudad, que se desarrollarán una edición más tanto de noche como en sesiones matinales. Los teatros y los recintos cubiertos de la urbe, como parte del, serán otra de las vetas del ciclo. Su programa llenarácon directos de música internacional, nacional, gallega y local, a la que asisten de media cada año un total de 60.000 personas.