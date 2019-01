El Concello desvelará en febrero el listado de pintadas que borrará en el casco antiguo

La Concejalía de Medio Ambiente publicará en febrero el listado de las pintadas que eliminará de las fachadas de edificios privados que linden con la vía pública y que estén ubicados en la zona Pepri, es decir, Ciudad Vieja y Pescadería. El Gobierno local abrió ayer el plazo para que los propietarios de inmuebles afectados por estos grafitis soliciten la actuación municipal, que podrán hacerlo hasta el próximo 6 de febrero.

En ese mismo mes, Medio Ambiente, tras evaluar la viabilidad de las limpiezas solicitadas, publicará en qué paredes realizará la labores en una primera fase del plan. Las dificultades técnicas limitarán los lugares donde actuar y, tal como consta en el modelo de solicitud para los dueños, el Concello podría decidir cubrir parcialmente la fachada con pintura en caso de "no ser posible" limpiarla de otra manera para devolverla a su estado original.

Medio Ambiente realizó en noviembre un inventario de las calles más afectadas del casco antiguo y contabilizó casi 150, entre las que destacan zonas emblemáticas del centro como la calle Real, San Andrés y la del Orzán, así como plazas principales como las de María Pita, España, Lugo, Pontevedra o Galera. Pese a este estudio, la concejalía atenderá peticiones de cualquier otro vial del ámbito protegido de la ciudad.

En las bases de la convocatoria, el Gobierno local advierte de que los operarios no actuarán sobre pintadas que estén en puertas, ventanas u otro tipo de elementos que no sean paredes y tampoco se ocuparán de patios, accesos a garajes o portales, es decir, elemento privados que no den a la vía pública. El coste del servicio, añade el Ejecutivo municipal, se podrá repercutir a la persona que haya sido identificada como autora del grafiti o, si son menores, sobre sus padres o tutores, al margen de la sanción.

Los propietarios interesados podrán aportar a la solicitud fotografías y tienen a su disposición el modelo de solicitud en la página web de la concejalía.

Esta primera medida municipal solo cubre la zona Pepri, pero, para poder extender estas labores a propiedades del resto de la ciudad, el pleno aprobó el lunes, con la abstención de todos los grupos de la oposición, la modificación de la ordenanza de limpieza. PP, PSOE y BNG pidieron medios para efectuar esta tarea y que se ofrezcan plazos concretos.