Mark Knopfler agota las entradas para el concierto que ofrecerá en A Coruña

Mark Knopfler ha vendido todas las entradas puestas a la venta, 8.500, para su concierto de A Coruña cuando aún quedan cuatro meses para la cita. El de Glasgow estará el 3 de mayo en el Coliseum para presentar Down The Road Wherever, su nuevo disco. No obstante, la organización explica que, una vez implantada la producción, cabe la posibilidad de que se ponga a la venta un pequeño cupo de tiques adicional.

La gira mundial de Knopfler y su banda arrancará en España el 25 de abril en Barcelona y seguirá con conciertos en Valencia (26 de abril), Madrid (28), Córdoba (29), A Coruña (3 de mayo) y Pamplona (5). Antes de la cita en el Coliseum, el músico hará parada en Lisboa, y tras los bolos en el país proseguirá por todo el mundo hasta el 22 de septiembre, con concierto final en Los Angeles.

Esta semana, el Concello también ha anunciado que Patti Smith será la cabeza de cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia 2019. Puedes consultar otros conciertos confirmados para este año en A Coruña aquí