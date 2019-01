Frontera invisible entre el barrio más rico y el más pobre

Un paseo por el primer tramo de la avenida Finisterre permite a cualquiera pasar del barrio más rico de la ciudad al más pobre en menos de 50 metros. Eso según los datos publicados por la Agencia Tributaria que, tras analizar las rentas medias de los ciudadanos por códigos postales, manifiesta que los vecinos de Juan Flórez-San Pablo, el 15.004, son los que más ingresos declaran mientras que los que menos son los del Agra do Orzán-O Ventorrillo.

El parque del Paseo de los Puentes sirve de frontera entre estas dos zonas de la ciudad. Algunos vecinos entienden que la diferencia se aprecia "en las construcciones". "Son más modernas del parque de Santa Margarita hacia abajo", indica un viandante. Otros apuestan por que "el precio de los alquileres" es el que desequilibra esta balanza. "El precio de la vivienda no para de subir y alquilar un piso en el centro es cada vez más caro", añade.

Según los datos de 2016 de la Agencia Tributaria, un vecino que vive en Juan Flórez declara de media 35.438 euros al año, mientras que aquellos cuyo código postal es el 15.010 reconocen unos ingresos medios anuales de 18.606

euros. Un abismo de casi 17.000 euros que algunos ni siquiera notan. "No creo que sea tan llamativo y, de hecho, en la calle apenas se ven diferencias", comenta un vecino de la zona que suele ir a caminar por los alrededores del Paseo de los Puentes.

Hay quien cree, como Marcos Aguión, que este tipo de estadísticas de la Agencia Tributaria "no sirven de mucho" ya que "no reflejan la realidad". "Me creo más que digan que donde más renta hay por persona sea en Ciudad Jardín, por ejemplo, donde hay chalets y está cerca del centro de la ciudad", comenta.

Ya sea para ir a trabajar, para volver a casa o para hacer un recado, cientos de personas cruzan diariamente esta frontera invisible en la avenida de Finisterre sin reparar en la diferencia de ingresos entre unos y otros habitantes. "Ojalá el barrio más rico trasladase parte de sus cosas buenas a los más pobres para que todo se equilibre", resume un vecino.

Luciano Rodríguez - Vecino próximo al 15.004 y 15.010

"Con mirar las construcciones ya se ve cuál es el barrio más rico"

A Luciano Rodríguez le basta con mirar a su alrededor para comprobar los datos de la Agencia Tributaria de las rentas medias de los ciudadanos por código postal. "Con mirar las construcciones ya se ve cuál es el barrio más rico", comenta, a la vez que opina que_"aquellos que tienen mayor poder adquisitivo" pueden vivir "en el centro de la ciudad". Entiende que las estadísticas "son relativas" y propone que los barrios_"se ayuden unos a otros" para seguir mejorando.

Cristina Carreira - Vecina próxima al 15.004 y 15.010

"Los que tienen una mayor renta pueden vivir en el centro de la ciudad"

Cristina Carreira lo tiene claro: "Los que tienen una mayor renta pueden vivir en el centro de la ciudad". Ahí encuentra la diferencia entre el 15.004 y el 15.010. "En el centro, hay edificios mejores o más modernos, con ascensor. Pero una vez subes la avenida de Finisterre, los pisos son distintos", aclara, y recuerda que "hace unos años era más asequible comprar en zonas como las próximas al parque de Santa Margarita".

Enrique Tortolero - Vecino próximo al 15.004 y 15.010

"En la zona centro, como Juan Flórez, los alquileres son más caros"

Enrique Tortolero, vecino del 15.010, apunta que "el problema está en "los alquileres". "En la zona centro, como Juan Flórez, son más caros así que viven allí aquellos que pueden permitírselo", opina. Tortolero asegura que en todas las ciudades_"hay zonas más pijas que otras" y que en este caso "se nota" que el código postal 15.004 tiene "más poder adquisitivo en general". De todos modos, añade, "los alquileres están subiendo en todos los barrios".