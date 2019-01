"Antes el 010 solo facilitaba números de información, ahora somos algo más"

- ¿Cuál es la situación actual de este servicio de atención en la ciudad?

-El 010 está más que consolidado. Empezamos en el año 93 y en este tiempo hemos ido creciendo y mejorando. Antes éramos como un 1004, facilitando solo teléfonos de información. Ahora somos algo más. A lo mejor nos llaman para un trámite y podemos decirle al ciudadano todos los pasos que tiene que dar hasta el final. Hemos mejorado mucho desde que empezamos.

- ¿Resulta estresante el día a día en las oficinas?

-Hay días que sí. Sobre todo cuando hay algún listado. Si salen las becas de comedor o las plazas de los campamentos. Ahí tenemos bastante. La Cabalgata de Reyes, por ejemplo, suele ser un tema recurrente. También cuándo juega el Deportivo. Nos preguntan contra quién juega, cosas de la liga o dónde está el estadio.

- A pesar del boom de internet, ¿el número de llamadas está aumentando?

-Sí. Hemos tenido un incremento del 3% con respecto al año pasado. El perfil de persona usuaria que más utiliza el 010 es una mujer mayor de 50 años, pero los jóvenes también nos llaman. Muchas veces decíamos con las redes sociales e internet seguro que bajábamos, pero no.

- ¿Con qué preguntas se encuentran los teleoperadores habitualmente?

-Sobre información. Para eso es el teléfono 010. El usuario sabe también que puede reclamar, pero la esencia del 010 es la información. Lo más habitual es que nos pregunten "¿qué actos hay en la agenda de hoy?". Siempre tenemos esos datos. También atendemos llamadas sobre recogida de voluminosos y trámites administrativos que hay que llevar a cabo. También preguntas sobre las líneas de autobús. Ahora con la aplicación podemos hasta informar el tiempo que falta para que pase el bus.

- ¿Alguna llamada curiosa que recuerde?

-(Ríe) Siempre digo que tenemos que crear un libro de anécdotas. Últimamente no tenemos muchas pero las del pasado son muy buenas; como que a alguien le caigan las llaves por una alcantarilla. O llamadas complicadas. Cuando el Dépor jugaba la Champions nos había llamado de una televisión italiana que querían redirigir su satélite a la zona del estadio. Tuvimos que llamar a un topógrafo y le dimos las coordenadas.

- ¿Hay preguntas que no pueden responder?

-Hay cosas que no sabemos. A veces nos piden un teléfono de Madrid, por ejemplo, o de otros ayuntamientos limítrofes. No nos metemos en eso. Solo A Coruña.

- ¿Suelen recibir llamadas de turistas o solo vecinos de la ciudad?

-Alguna vez sí. Hemos pensando que, en verano, cuando descienden las llamadas porque el usuario nuestro, de A Coruña, se va de vacaciones, habría que hacer una penetración en estos turistas. Darnos a conocer. Si vienen cruceros o bien en los hoteles, habría poner información sobre el 010 para que nos conozcan. Hay turistas nacionales que sí tienen este número en sus ciudades y suelen llamarnos para resolver dudas.

- ¿Sería necesario un servicio 24 horas en la ciudad?

-Los domingos no abrimos pero vemos las llamadas que tenemos y no son muchas. Por los números que salen, creo que no es necesario. Quién sabe el día de mañana.