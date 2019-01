Los ambulatorios, a examen

Salas de espera llenas, citas que no llegan y dificultades a la hora de acceder a los centros de salud son algunos de los inconvenientes que encuentran los usuarios. En la balanza, sin embargo, también hay aspectos positivos. Los pacientes consideran que el trato que reciben por parte del personal sanitario es bueno -aunque en ocasiones insuficiente- y aseguran que las instalaciones son aceptables, a pesar de que se podrían hacer algunos cambios.

Así lo resumen los usuarios de los ambulatorios de O Ventorrillo, Labañou y O Castrillón. Con sus pros y contras y con el deseo de que "se mejore" la sanidad pública en un futuro cercano, ya que son habituales las noticias sobre falta de camas en los hospitales, largas listas de espera y la escasez de médicos, sobre todo en especialidades como la pediatría. El centro de salud de Novo Mesoiro, por ejemplo, fue uno de los que sufrió este inconveniente, lo que provocó que muchas familias tuviesen que desplazarse a Matogrande para recibir atención médica.

"A este paso van a dilapidar la sanidad pública", comenta una paciente al salir de consulta en el ambulatorio de O Ventorrillo. Dentro, salas llenas de gente y médicos desbordados. Uno de los centros de salud que "más recursos humanos necesita", según un usuario.

La espera por las citas es otro asunto que preocupa a los pacientes, sobre todo cuando tienen que ser atendidos por un médico especializado. "Han tardado un año en darme cita para el urólogo", se queja un usuario. Un problema con el que no tienen que lidiar en Labañou. "Suelen darte cita de un día para otro así que, por ese lado, estoy contento", reconoce un paciente.

A las puertas de la sala del médico también es habitual que se mire continuamente el reloj. Una espera que se repite en Labañou, O Ventorrillo y O Castrillón. Lo explica una usuaria: "Puedes tener cita a las 12 y, a lo mejor, no entras hasta la una y media. Sabes que puedes perder la mañana aquí". Un retraso que se acumula y que podría frenarse con "más médicos y una atención más rápida", propone.

En lo que coinciden casi todos los pacientes es en que la "atención del personal sanitario, tanto médicos como enfermeros, es muy buena". "Se preocupan mucho y pasan tiempo en consulta con cada uno", apunta una paciente del centro de salud de O Castrillón.

Fernando Evangelista, usuario del centro de salud de O Ventorrillo: "Cada vez que vengo al ambulatorio me atiende un médico distinto"

Hace un año que Fernando Evangelista cambió la sanidad privada por la pública. Su centro de salud es el de O Ventorrillo y, aunque apunta que las instalaciones "están bien", defiende que hay cosas que deberían mejorar, como la "atención". "Cada vez que vengo al ambulatorio me atiende un médico distinto. Eso no puede ser porque no te hacen un buen seguimiento", expone.

Evangelista también se queja de las "largas" listas de espera de este centro de salud. "Hay que esperar mucho. Pedí cita para el otorrino en junio y vengo ahora, más de seis meses después", lamenta, y añade que otras "especialidades están peor". "No puede ser que se tenga que esperar tanto para ir al médico", critica este usuario de O Ventorrillo.

Clara González, usuaria del centro de salud de O Ventorrillo: "El personal hace lo que puede, pero las esperas superan las dos horas"

"Se necesitan más recursos humanos", sentencia Clara González, usuaria del ambulatorio de O Ventorrillo. Detalla que, actualmente, es "imposible una atención en condiciones". "Es cierto que el personal hace lo que puede pero las esperas, aunque tengas cita, superan las dos horas", comenta.

Esta paciente entiende que el "problema" que ha mermado la sanidad pública son "los presupuestos". "Y las normativas también porque ya no se piensa en el usuario", apunta. Carla González ha observado, además, que las "personas mayores se encuentran con dificultades a la hora de acceder a este centro de salud". "No ven y les resulta complicado entender cómo funcionan las tarjetas. Más de una vez he tenido que ayudar a algún paciente a ir a consulta", concluye.

Adelfina Candal, usuaria del centro de saluda de Labañou: "En Labañou el trato es muy bueno y te dan cita de un día para otro"

Adelfina Candal reconoce que es "una de las pioneras" del ambulatorio de Labañou, al que no le pone peros. "Estoy muy contenta con el trato de todos y la atención. Los médicos y las enfermas son muy buenas", manifiesta.

Esta paciente no encuentra problemas a la hora de pedir cita para que la atienda su doctor. "Aquí no hay listas de esperas, va todo muy rápido. Te dan cita de un día para otro", detalla, aunque añade que "a veces hay que hacer tiempo en la sala de espera antes de ser atendida", pero no considera que eso sea un inconveniente. "Creo que hay otros centros de salud de la ciudad y de otros sitios que están bastante peor que este", sentencia Adelfina Candal.

Elvira Suárez, usuaria del centro de salud de Labañou:"En Labañou el trato es muy bueno y te dan cita de un día para otro"

Hace 30 años que Elvira Suárez acude al centro médico situado en Labañou. En su larga experiencia en el ambulatorio, "nunca" ha encontrado "problemas". "La verdad es que estoy muy contenta y el trato de todo el personal es muy bueno", dice.

Elvira Suárez revela que "hace poco" cambió de doctor, pero lejos de disgustarle, esta modificación le ha traído buenas noticias. "El médico pasa mucho tiempo con el paciente, más de media hora. Eso demuestra que el trato es muy bueno", opina la paciente al salir de consulta, a la vez que reconoce que las "instalaciones" de Labañou se encuentran "en buen estado". "En general, estoy muy contenta con todo", finaliza.

Sherezhade González, usuaria del centro de salud de O Castrillón: "Lo de pedir cita depende del día, pero las Urgencias funcionan muy bien"

Basándose en su experiencia, Sherezhade González opina que el centro de salud de O Castrillón está "bastante bien", tanto "las instalaciones como el trato". "Lo de pedir cita depende del día, pero las Urgencias funcionan muy bien, te atienden rápido", explica.

La joven asegura que la atención de los médicos "es buena, en general" y "casi no hay que esperar" para conseguir una cita. González solicitó el cambió de médico en una ocasión y "no" tuvo "problemas para hacerlo". "La verdad es que fue todo muy rápido y ahora estoy contenta", reconoce.

Sobre las instalaciones, esta paciente de O Castrillón propone que se habiliten "más baños en las salas de espera".

Ángela Poncela, usuaria del centro de salud de O Castrillón: "A veces hay que esperar, pero es que el médico pasa tiempo con el paciente"

Ángela Poncela no tiene "quejas" sobre el ambulatorio de O Castrillón, del que es usuaria, aunque reconoce que "a veces hay que esperar mucho para entrar en consulta". "Pero es por algo bueno, porque el médico pasa mucho tiempo con el paciente para conocer su situación aunque a veces no va al grano. Aún así, no hay queja", expone.

Poncela, para quien el edificio está "en perfectas condiciones", encuentra siempre "buena atención" y pocas veces se tiene que enfrentar a unas listas de espera cada vez más habituales en los centros de salud. "Normalmente puedes pedir cita de un día a otro", detalla, "satisfecha" con el trato del personal.