Atención Primaria: mal diagnóstico

Todos coinciden en que la Atención Primaria necesita un nuevo modelo que, además de incluir novedades de gestión, atención o filtros, requiere de recursos económicos. Médicos y enfermeros y plataformas que los reúnen junto a los usuarios claman por un servicio de calidad en los centros de salud. Afirman que llevan muchos años, desde el inicio de la crisis, aguantando recortes y empeoramiento de la prestación por lo que reclaman al Sergas una reflexión profunda sobre el sistema.

ELos médicos. Desde el Colegio de Médicos, el tesorero de la junta directiva, Rosendo Bugarín, especifica que cada centro de salud tiene una idiosincrasia distinta pero que la "sensación" que se percibe en todos ellos es que desde la crisis económica la Atención Primaria ha quedado "relegada". Para mejorar el sistema, propone un cambio de modelo, en el que, apunta, todas las partes tendrán que implicarse. Por eso aprecia la voluntad negociadora de la Consellería de Sanidade, aunque es consciente de que este cambio se producirá "a largo plazo". El médico enumera las realidades que hay que afrontar: el envejecimiento, el componente sociosanitario, la educación sanitaria y el propio uso de los centros de salud.

La cronicidad y la vejez de la población en Galicia no tiene marcha atrás, apunta Bugarín, por eso hay que cambiar también "el chip": "Son personas frágiles, que viven muchos años y con problemas que no se van a curar". Los servicios sociales también tendrían, dice, que estar más presentes en muchas situaciones que se viven a diario en los ambulatorios y en los domicilios y la ciudadanía debería saber más de "autocuidados". Esta educación ayudaría a paliar el "mal uso del sistema" que, denuncia, se registra ahora. Llega al 15% el porcentaje de personas que piden una cita y no acuden: "Y esta situación perjudica a otras personas, que quedan fuera de las consultas".

Otra de las cuestiones que habría que plantear en los centros de salud, apostilla, es una "fórmula para clasificar las citas". Un recurso fundamental para mejorar la Atención Primaria también para la delegada autonómica de este sector del Sindicato Médico, Asunción Yeguas. Marca el punto de inflexión en las quejas de los sanitarios en el momento en que se "colapsaron las consultas". Y achaca este problema a la inexistencia de "filtros". En otros países europeos, ejemplifica, los pacientes son derivados al servicio adecuado tras una llamada telefónica. "Aquí no existe nada igual y en un día en el que lo normal es que haya 35 pacientes, acabas con 50 o 55 porque hay urgencias, fuera de agenda", relata. La planificación del día se modifica y no solo por las emergencias sino porque un médico sustituye a otro que está de baja o días libres y el sistema informático superpone las citas: "Se han dado casos de tres citados a la misma hora y surge mucha tensión". Una última cuestión relacionada con la labor de los médicos es la, dice Yeguas, "burocratización" ya que, ilustra, si hay consultas telefónicas, los facultativos deben inserir en el ordenador todos los datos relacionados, un trabajo "administrativo" con el que, añade, no se "sienten realizados".

La sindicalista apunta a O Ventorrillo, con más de 20.000 pacientes potenciales, como de los más saturados de la comarca aunque afirma que, en general, las zonas urbanas suelen causar cupos médicos muy altos. La media se establece, dice, en 1.500 cuando el colectivo pide bajarla a 1.200. La reducción de recursos económicos para Atención Primaria, de casi un 10%, según su cálculo, y el cambio de gestión, de las direcciones a las gerencias integradas son otras de las razones por las que el sistema sanitario más cercano a los ciudadanos está en una situación precaria. Los grupos de trabajo creados por la Xunta suponen una esperanza para Yeguas, que cree que solo que el conselleiro "escuche" al sector ya es un avance. El contrato de estabilidad aprobado en los últimos días también es un logro para el sindicato de médicos. "Es un primer paso, aunque faltan más", apostilla.

Un centenar de doctores del área de A Coruña se reunieron esta misma semana en la sede colegial y decidieron iniciar una recogida de firmas y unirse a compañeros de otras áreas sanitarias para coordinar movilizaciones.

ELos enfermeros. Desde el Colegio de Enfermería, su presidente, Amador Villaverde, pide que salgan de estas reuniones "cambios urgentes". La problemática en los ambulatorios, entre otras cosas, la relaciona con la falta de profesionales de Enfermería y la situación laboral que sufren los que trabajan: "El Sergas se instaló en la precarización". La baja ratio de estos sanitarios con respecto a la población y a los médicos es ya una constante en las estadísticas: "Para alcanzar el nivel europeo, el Sergas tendría que contratar a 7.000 profesionales más y muchos de ellos tendrían que ejercer en Atención Primaria". Sobre el cupo, Villaverde exige que se mantenga en 1.500 habitantes por cada profesional, que se garantice ese número máximo por ley y añade que se cuente con los especialistas en medicina familias y comunitaria prioritariamente.

El decreto de prescripción, que permite que los enfermeros receten ciertos medicamentos, podría ayudar al colapso del sistema y también tener atribuidas las funciones en cronicidad o dependencia. "Es necesaria una reestructuración urgente de las competencias de la enfermería en Atención Primaria, porque es la base del sistema sanitario. Es personal muy preparado y con las tareas ahora asignadas se desperdicia su potencial", reclama Villaverde.

Al igual que el resto de sanitarios, el representante de la Enfermería en A Coruña culpa de la creación de las Estructuras Organizativas de Xestión Integrada (EOXI) la "subordinación" de la Atención Primaria a la Especializada en cuanto al presupuesto y también considera un error que el plan de mejora de los centros de salud se "truncara con la disculpa de la crisis" allá por 2007.

Un diagnóstico muy parecido hace la secretaria provincial de Satse, Ana Luísa López, y apunta también al centro de O Ventorrillo como de los más colapsados. Pone un ejemplo de la diferencia de personal que se registra entre los ambulatorios de la comarca y de la sobrecarga que existe: en uno ocho enfermeras hacen 150 analíticas y, en otro, cinco hacen 30 extracciones. El reparto sin criterios y que no se cubran las ausencias de compañeros hacen de la situación de la Enfermería un problema grave: "No podemos atender como deberíamos y la educación sanitaria que deberíamos hacer no podemos hacerla por tiempo".

Esta carga excesiva de trabajo "desespera" a los profesionales por no poder dar un servicio "en condiciones" pero también impacienta a los usuarios, añade, lo que provoca el aumento de agresiones, tanto verbales como físicas. Los enfermeros, comenta López, se sienten "sin apoyo" de los directivos y son estos, critica, los que están representados en los grupos de trabajo que ha organizado la Consellería de Sanidade para solucionar esta situación: "Deberían estar los que viven esta situación". Otro colectivo muy dañado es el de los fisioterapeutas, indica, que trabajan con cupos excesivos y con lista de espera que llega al año en algunos casos. "Son los grandes olvidados de la Atención Primaria", alerta.

ELos pacientes. Desde la plataforma SOS Sanidade Pública, que engloba a sanitarios y también a pacientes, el doctor Pablo Vaamonde exige que se retome la idea de que la Atención Primaria debe basarse en la "continuidad", en conocer al paciente y saber lo que le pasa durante distintas etapas de su vida. El paso siguiente debería ser el PAC y el siguiente Urgencias del Hospital y, para que sea así, dice, se necesita de educación a la ciudadanía para no "colapsar" servicios. Considera que la degradación de la atención más cercana es fruto de "una gestión política interesada" y con un objetivo: favorecer la sanidad privada. No confía, por tanto, en los encuentros que ha convocado el Sergas y los califica de "pura cosmética".