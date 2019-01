Un hombre acusado de violar, denigrar y maltratar a su exmujer reconoce solo "discusiones de pareja"

Un acusado de violar, denigrar y maltratar a su exmujer ha reconocido solo tener "discusiones de pareja" durante el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña.

"Teníamos discusiones de pareja, pero nunca hubo faltas de respeto ni llegamos a las manos", ha declarado el hombre para quien la Fiscalía pide un total de 34 años de cárcel por violar, denigrar y maltratar a su exmujer, muchas veces en presencia de la hija que tienen en común.

Los hechos se remontan al año 2008 y se mantuvieron incluso después de su separación, un año después. En concreto, el fiscal relata que "nada más iniciarse la convivencia" la víctima "sufrió por parte del acusado una conducta de dominación, desprecio, insultos, control de su persona y de su dinero, de forma cotidiana".

Entre otras cuestiones, relata que el acusado "le escupía con frecuencia, le tapaba la boca con el edredón para no escuchar su llanto, le tiraba de los pelos, le decía que era una cerda", cita, entre otra cuestiones.

Asegura también que este trato lo extendió a familiares que trataron de proteger a la víctima, a la que llegó a agredir sexualmente, incluso delante de su hija pequeña mientras permanecía dormida en el coche, según recoge el escrito de calificación fiscal.



Niega los hechos

Sin embargo, ante el tribunal, el acusado ha negado todos estos hechos y solo ha reconocido tener "discusiones de pareja" con la mujer. "Eso no es cierto", ha repetido en diversas ocasiones al ser preguntado por cada uno de los hechos de los que se le acusa.

El acusado ha asegurado que recibía "insultos" por parte del padre de la mujer, quien, señala, "desde el primer momento me miró con odio". "Yo no sé qué problema tiene conmigo porque yo no le hice nada", ha añadido.