El sindicato SUP, de la Policía Nacional, denuncia que la pérdida de efectivos en los últimos años, provocada por jubilaciones y falta de reposición de puestos, ha reducido a más de la mitad varios servicios del 091, entre ellos el del patrullaje en horario nocturno. La portavoz del SUP, Sandra Castro, comentó en una entrevista en Radio Coruña que en la actualidad hay cuatro radiopatrullas que trabajan por las noches, a veces tres, frente a "las diez u once que había en el año 2010".