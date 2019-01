Los precios de los alquileres suben por la escasa oferta y la dificultad de afrontar una hipoteca

Alquileres altos y pocas viviendas. Esa es la realidad de A Coruña, según los expertos inmobiliarios, que aseguran que la demanda supera a la oferta. Una situación provocada por "la falta de pisos vacíos" y la dificultad económica que conlleva pagar una hipoteca. Además, cada vez hay más inquilinos que buscan un hogar porque, según el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, Benito Iglesias, "la población se concentra en las ciudades, donde hay más trabajo". Una serie de circunstancias que provocan que las rentas hayan crecido en los últimos años. Un aumento que, según profesionales del mercado inmobiliario, no va a detenerse. "Es la burbuja del alquiler", revela la abogada de la Asociación de Inquilinos, Verónica Urreaga

"No hay pisos en la ciudad". En eso coinciden los expertos inmobiliarios que apuntan que el aumento de los precios de los pisos de alquiler en A Coruña se debe a la "escasa oferta", la "elevada demanda" y las "dificultades" económicas para contratar una hipoteca. "La oferta es bajísima. No recuerdo una época de escasez de vivienda como esta", analiza el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Herminio Carballido.

Los datos del Observatorio da Vivenda de Galicia reflejan que las rentas han subido en todos los barrios, siendo Os Mallos y Monelos las zonas en las que más contratos nuevos se firmaron en 2018. "Esto es porque son barrios en los que más viviendas libres hay", indica la abogada de la Asociación de Inquilinos de A Coruña, Verónica Urreaga. Lo mismo opina el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, Benito Iglesias, que explica que "el mercado se va moviendo por zonas hasta que la oferta se agota". "Estos datos no quieren decir que esas zonas sigan en alza. Será así hasta que los pisos se agoten", revela.

Estos expertos inmobiliarios manifiestan que otro de los problemas es que "la capacidad de tener un piso en propiedad se ha reducido". "Sobre todo en menores de 35 años", añade Iglesias. Cada vez hay "más gente" que abandona el rural para desplazarse a la ciudad, donde hay "más trabajos". "La población se concentra en las ciudades y no hay tanta oferta de pisos para esa demanda", explica.

Verónica Urreaga entiende que el precio de los alquileres "seguirá subiendo" mientras "no haya dinero para pagar hipotecas". "No es lo mismo deber tres mensualidades de un alquiler que no poder pagar una hipoteca", razona, y añade que "los dueños conocen esta situación, no son tontos y siguen subiendo el precio de los pisos". "Es la burbuja del alquiler", sentencia.

Carballido también piensa que este mercado no cambiará en un futuro cercano. "Todos los días hay gente buscando piso y muy poco que ofertar. Hace poco se alquiló una vivienda de 70 metros, con una habitación, en Matogrande por 700 euros. Eso es una renta muy alta", detalla.

Urreaga señala además que existe "un error" en la gestión de Gobierno central, Xunta y Concello. "En los últimos años han fomentado la compra de vivienda social, cuando en países como Inglaterra y Alemania lo que hacen es alquilar. Como a los 20 años, el piso ya no es de protección oficial, eso provoca especulación y no puede ser", concluye la abogada.