Nostián deberá reducir del 55% al 10% los rechazos en 2035 para cumplir con Europa

El próximo concesionario de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Nostián, que comenzará gestionarla a partir de 2020, deberá efectuar un importante esfuerzo para reducir el volumen de rechazos que ahora posee la instalación, situado en torno al 55%, ya que los objetivos de la Unión Europea en este campo establecen que en el año 2035 solo podrán enviarse a vertederos el 10% de los desechos. El resto de la basura que llegue a la planta tendrá que ser reciclado, transformado en compost o destinado a la generación de energía, por lo que Nostián tendrá que efectuar importantes inversiones para cumplir la marca fijada por la UE.

El proyecto de reforma de la planta, que el Gobierno local está sometiendo en la actualidad a consulta pública, prevé la ejecución de obras con un coste de 42 millones de euros, de los que casi 10 millones se destinarán a mejorar la recuperación de envases y otros materiales. A ello se unirá la inversión en la elaboración de compost para alcanzar diferentes calidades de este producto.

El plan europeo sobre los residuos fija en un 55% el porcentaje de reciclaje que debe alcanzarse en los municipios en 2025, mientras que cinco años más tarde tendrá que subir el 60% y hasta el 65% en 2035. Esa programación incluye además que la reducción de los desperdicios alimentarios sea del 30% en 2025 y del 50% en 2030, así como que al comienzo del primero de esos años se disponga de un sistema de separado de los residuos textiles y de aquellos que sean considerados peligrosos. Otra fecha clave será el 1 de enero de 2024, en la que se exigirá que los desechos de origen biológico se recojan por separado o en los mismos lugares en los que se produzcan.

Para minimizar los rechazos, la UE plantea que en 2030 se recicle el 70% de todos los envases, el 55% de los plásticos, el 30% de la madera, el 80% de los metales férricos, el 60% del aluminio, el 75% del vidrio y el 85% del papel y cartón. Los últimos datos publicados sobre la actividad de la planta de Nostián, correspondientes al año 2017, sitúan en 141.863,81 las toneladas de residuos que se manipularon, de las que 85.282,65 procedían del municipio coruñés, mientras que el resto fueron generadas en los ayuntamientos integrados en el Consorcio As Mariñas. La mayor parte de esos desechos, 112.534,76 toneladas, son de origen inorgánico, frente a 29.329,05 de procedencia orgánica.

Uno de los problemas a los que se enfrenta la planta en la actualidad es la presencia de un elevado número de residuos de diferente origen en los contenedores por la separación incorrecta que se realiza en los hogares. Datos de 2016 ponen de manifiesto que el 40% de la basura arrojada a los contenedores amarillos es de carácter orgánico, ya que muchas personas no separan los residuos.

Esta situación obliga a llevar a cabo un tratamiento de los desechos mayor del que la empresa Albada había calculado inicialmente, lo que motivó que exigiera al Concello una compensación. La demanda se tradujo en un acuerdo suscrito en 2011 con el entonces Gobierno local de PSOE y BNG mediante el cual la compañía recibiría 3,3 millones al año.

El Ejecutivo municipal del PP presentó en 2015 un recurso contra ese acuerdo al entender que era lesivo para el Concello y en marzo del año pasado un juzgado falló a favor de los intereses municipales, que establecían en 9,1 millones la cantidad que Albada deberá devolver. Pero habrá que esperar a que haya una resolución judicial definitiva para saber si esa sentencia se confirma, así como la cantidad que recibirá el Concello.

La empresa argumentaba que el volumen de residuos que no se pueden tratar en Nostián es muy superior al que se estimó cuando obtuvo la concesión, pero el fallo judicial le recuerda que fue ella misma la que situó en un 35% el porcentaje de rechazos que se generaría y que el 55% existente es el que se alcanza en la mayoría de las plantas españolas de este tipo.

El exceso de rechazos se traduce también en la construcción de vertederos que no estaban previstos. Dos de ellos aún están pendientes de sellado y la Xunta sancionó el año pasado a Albada con 60.000 euros por no hacerlo. La concesionaria argumentaba antes que era el Concello el responsable de esa obra y tras negarlo un juzgado, ahora dice que no se le aprueba un proyecto que el Gobierno local considera innecesario.