Del acuerdo con El Ministerio del Interior al juzgado

La jueza de Instrucción número 8 de A Coruña ha citado a declarar el 1 de marzo a la concejala de Participación, Claudia Delso, como investigada por la adjudicación de la gestión de la prisión de la Torre a Proxecto Cárcere. El proceso nace de una iniciativa del PP en la Fiscalía, que elevó la denuncia al juzgado para resolver si hubo algún tipo de delito penal en la cesión de la gestión a la entidad sin ánimo de lucro, que nació a principios de la década para promover la recuperación del penal abandonado. Los populares advirtieron de que las bases del concurso coincidían con un proyecto presentado previamente y que entre sus miembros figuraban concejales del Gobierno municipal. El Ejecutivo de Marea, por su parte, replicó que solo una de sus concejales fue parte del colectivo y que el proceso de libre concurrencia que se planteó estaba permitido por ley.

El concurso se abrió después de que el Concello y el Ministerio de Interior llegasen a un acuerdo para ceder temporalmente la prisión, previa dotación económica conjunta para una serie de reformas, mientras no se resolviese el conflicto judicial por la propiedad. En mayo de 2017, se iniciaba la convocatoria para el desarrollo de proyectos de dinamización cultural y sociocultural, mediante concurrencia competitiva. Las bases señalaban que la adjudicataria no recibiría remuneración y solo se podrían cobrar tarifas para cubrir gastos. Únicamente se presentaron dos entidades, Proxecto Cárcere, y As Brigantias Roller Derby, que obtuvieron 134 y 46 puntos respectivamente. Los populares presentaron un recurso de reposición que fue rechazado por el Gobierno municipal. En recurso y respuesta se exponen los argumentos que avanzan las posturas durante la instrucción judicial.

Los populares fundamentaban su recurso en que entre los miembros en Proxecto Cárcere figuraban tres concejales de Marea, un funcionario que formó parte del jurado del concurso y una asesora de la edil de Participación. Para el PP, estos hechos implicaban un "conflicto de intereses". Los letrados del Ayuntamiento concluyeron, sin embargo, que de todos los ediles y empleados municipales que el PP citaba como miembros de Proxecto Cárcere, solo lo había sido Rocío Fraga, hasta septiembre de 2016, y que no ha tomado parte en la resolución. El funcionario señalado por los populares negó haber formado parte de la plataforma o tener relación con alguno de sus miembros, y alegó que, si salía con integrantes de esa entidad en una fotografía de 2010 recuperada estos días por el PP, era porque la imagen fue tomada en unas jornadas de gestión cultural cuando era jefe de Servicio de Cultura.

Los populares reprocharon, por otro lado, que la concejala de Participación, Claudia Delso, conocía el plan de Proxecto Cárcere antes de convocar el proceso; y que las condiciones del concurso coincidían "en esencia" con informe que entregó el colectivo a los grupos. Le respondió la Asesoría Jurídica municipal al señalar que, en aplicación del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la presentación del plan para la prisión "determinó el procedimiento seguido".

Esta normativa regula lo que puede pasar si la administración recibe "una iniciativa de ocupación privativa y normal de un bien de dominio público" que "pueda ser de interés y se decida abrirlo a pública concurrencia". La Asesoría Jurídica alegó que sugirió seguir ese procedimiento y así las bases "fueron elaboradas a partir de la iniciativa de Proxecto Cárcere, después de seleccionar las cuestiones que resultaban de interés y de la depuración de aquellas que se consideraban inoportunas, inconvenientes o mejorables para el interés público o para el propio edificio".

En julio de 2018, el PP llevó a la Fiscalía la adjudicación de la antigua prisión provincial por "irregularidades". El Ministerio público denunció al juzgado el caso, al concluir que había indicios de "prevalencia del interés" de otorgar la gestión a Proxecto Cárcere "por encima del cumplimiento estricto de la legalidad". El fiscal ya señaló en ese momento a la concejala de Participación, Claudia Delso, excluyendo de la denuncia al concejal de Rexeneración Urbana y al alcalde, a los que también acusaba el PP.

Tres meses después, ha llamado a declarar a la edil en calidad de investigada por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Cuando acabe esta fase, la juez tendrá que decidir si archiva el caso o continúa el proceso. En este último caso, dictaría un auto de transformación en procedimiento abreviado, dando margen a las acusaciones a presentar las calificaciones de delito y para, después, abrir juicio oral.