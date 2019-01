Cespa deja sin recoger la basura en más de la mitad de los barrios por averías en su maquinaria

Los trabajadores de Ferrovial-Cespa, concesionaria del servicio de recogida de basura, dejaron sin vaciar los contenedores de más de la mitad de los barrios de la ciudad por averías en su maquinaria. El Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, mayoritario en la empresa, expone que "14 de los 22 camiones" que recorren la ciudad en este servicio no han salido "por averías y por no cumplir la normativa de seguridad". La central sindical insta al Concello a "presionar a Cespa para que renueve los vehículos".

"Desde hace varios meses se hace insostenible el desarrollo de nuestra actividad dado el estado de la maquinaria", denuncia los empleados encargados del servicio de recogida de basura. "La empresa tiene que garantizar la seguridad de los trabajadores", añade Miguel Ángel Sánchez, que indica que esta situación también puede provocar daños a "viandantes y vehículos".

El secretario sindical indica que "no puede ser que los camiones sufran cinco averías cada noche", porque eso "imposibilita completar el servicio". Los vehículos de repuesto, que se usan en estas situaciones, "no cumplen la normativa de seguridad", por lo que no han sido utilizados para cubrir la recogida. Tampoco salieron la pasada noche cuatro barredoras de las seis que tiene la concesionaria.

STL ha solicitado una reunión al Gobierno local para trasladar sus "quejas" sobre el estado de la maquinaria. Lo "importante" para los trabajadores de Cespa es que se "garantice la seguridad".

El viernes, una trabajadora resultó herida al perder los frenos de una barredora. Y hace menos de un mes, según Miguel Ángel Sánchez, "un camión-grúa también se quedó sin frenos y chocó contra dos vehículos en el paseo marítimo". "Hay que mejorar la maquinaria ya", sentencia.