El dueño del piso anulado en el concurso municipal defiende que "es una vivienda"

Al dueño de la vivienda de la calle Joaquín Martín Martínez cuya compra por parte del Concello fue anulada solo le queda recurrir a la justicia para evitar la nulidad del proceso. El Gobierno local rechazó ayer, en junta de gobierno, el recurso presentado a la decisión municipal en el que defiende que el inmueble "es materialmente una vivienda". Que la altura del piso no llegara a los 2,50 metros que establece la normativa para uso residencial provocó la revocación de la adquisición, pero el propietario no está de acuerdo con la decisión y así lo expuso en sus alegaciones, que fueron rechazadas por el Ejecutivo municipal.

El propietario, señalado por el PP por ser firmante del manifiesto fundacional de la Marea Atlántica, esgrime en el escrito presentado en octubre del año pasado que está demostrado en la documentación aportada que el piso tiene los suministros que acreditan que era utilizado como vivienda, como el suministro de agua, luz o gas. "No hay duda de que lo adquirido por el Concello fue, y es, una vivienda", ratifica. El propietario también denuncia la propia redacción de las bases del concurso de compra de vivienda para alquiler social, calificando de "oscura" la que dio pie a la anulación de la compra, que dice que los pisos "no podrán estar incursas en ningún supuesto de infracción urbanística no legalizable". El recurso apunta que sobre el inmueble no recaía ninguna sanción urbanística ni orden de reposición de legalidad por lo que achaca la responsabilidade de la supuesta infracción a la propia administración local. Tampoco hubo ningún obstáculo, añade el dueño, cuando se obtuvieron la licencia de obra y la de primera ocupación ni, apostilla, cuando un piso del mismo edificio fue autorizado por el Concello para cambiar el uso en 2011. Es más, el propietario echa en cara al PP que fuera el que inició el procedimiento para anular la compra. "Resulta ciertamente sorprendente que sea el PP el que cuestione el carácter de vivienda cuando la Junta de Gobierno Local de su partido confirmó que los bajo cubiertas del edificio admitían perfectamente el uso de vivienda", reprocha.

Por último, el hombre solicita una indemnización, sin especificar cuantía, por los daños, entre los que contabiliza los morales, la de pérdida de valor del inmueble o los propios de gastos de la compra o costes de su defensa. Una vez que el Concello rechazó este recurso y da por finalizada la vía administrativa, procediendo a solicitar la devolución del dinero y otorgando la casa al dueño, a este solo le queda acudir a los tribunales.