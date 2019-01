El conflicto de la basura se recrudece y solo cuatro de los 22 camiones completan el servicio

Los trabajadores de Cespa, concesionaria del servicio de recogida de basura, dejaron el domingo sin vaciar más de la mitad de los contenedores de residuos por segundo día consecutivo. Según el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), mayoritario en la empresa, "solo cuatro de los 22 camiones" salieron a cubrir el servicio, aunque el Concello aseguró que la adjudicataria le había indicado que habían trabajado 14 vehículos pero solo cuatro habían completado su ruta.

La plantilla denuncia que los vehículos incumplen la normativa de seguridad y que "no se trata solo de tulipas rotas", como informó la concesionaria al Concello. "Son parabrisas, asientos, estribos? Hay muchas averías que imposibilitan el trabajo", indica el secretario de STL, Miguel Ángel Sánchez. Cespa, según el Concello, defiende que las "deficiencias son de carácter menor", por lo que no impiden el correcto desarrollo del servicio.

Para reparar estas deficiencias y retomar el servicio con normalidad, apunta STL, "los mecánicos han estado trabajando horas extra de forma voluntaria" -a pesar de que por convenio, dice, no está permitido- porque son averías "relacionadas con la seguridad", de ahí que algunos vehículos no hayan salido a cubrir el servicio. El sindicato insta al Gobierno local a "que mande inspecciones a la empresa" para conocer la situación de la maquinaria. "No queremos un parche sino una solución", manifiesta Sánchez.

El Concello indicó que la concesionaria le había confirmado que "los vehículos estaban siendo reparados en taller" para que saliesen con normalidad la noche del sábado. "Algo que no ocurrió", lamentó la concejal de Medio Ambiente, María García.

Los cuatro camiones disponibles, según el sindicato, trabajaron toda la mañana para recoger parte de los residuos. "Al coincidir en fin de semana hay mucha más basura", expone el secretario de STL, que apunta que las zonas más afectadas por la acumulación de residuos son "el centro y la Ciudad Vieja".

Debido a que el "estado de los vehículos es deplorable", según Miguel Ángel Sánchez, no solo quedan los contenedores sin vaciar sino que también se "compromete la seguridad de los trabajadores". El pasado viernes, una trabajadora de Cespa resultó herida al perder los frenos de la máquina barredora con la que subía por la calle Javier López, la antigua Oleoducto. La empleada trató de accionar el sistema de bloqueo del aparato pero, al no conseguirlo, hizo que girase hacia la acera hasta que se estrelló contra el talud ajardinado situado en el medio de la calle. El secretario sindical recuerda además que "hace menos de un mes un camión-grúa también se quedó sin frenos y chocó contra dos vehículos en el paseo marítimo".

En la actualidad, el Concello tiene en licitación el nuevo contrato de recogida de residuos, ya que el anterior finalizó tras 50 años de concesión el servicio. Este nuevo contrato recoge una inversión en maquinaria, equipos y contenedores de más de 8,3 millones de euros, según fuentes municipales, que apuntan además que los pliegos cuentan con cláusulas sociales que garantizan las condiciones laborales del cuadro de personal.