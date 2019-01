"Si hace falta traigo yo la jeringuilla de casa, pero que no recorten en médicos"

Personal sanitario de Atención Primaria de Curtis, Sobrado, Vilasantar y Aranga, junto con vecinos de estos cuatro municipios, se concentraron ayer ante el centro de salud de Teixeiro para denunciar la deficiente cobertura sanitaria en estas zona de montaña, con demoras en la concesión de citas o la ausencia de facultativos en los Puntos de Atención Continuada (PAC) cuando se producen salidas .

"La solución es que de forma inmediata se dote a Curtis de un médico y un enfermero y otro equipo en el PAC, además de que se cubran con sustitutos las bajas, vacaciones y permisos del personal. Son peticiones que creemos razonables", explicó el médico del PAC de Teixeiro Francisco Martínez ante las cerca de 300 personas asistentes.

"No puede ser que haya una semana de espera para el médico de cabecera, ni que lleguéis al PAC y no estemos porque hemos ido al hospital de A Coruña o a un domicilio, o esté una doctora de baja y la que queda tenga que asumir todo. Nos reunimos con autoridades locales y les agradecemos su atención, nos consta que nos apoyan en esta lucha. Agradecerle también el apoyo a los grupos de la oposición y sobre todo a vosotros, que hacéis un uso responsable de la asistencia sanitaria y nos tratáis con un inmenso respeto", agregó este facultativo dirigiéndose a los usuarios.

"Estas reclamaciones son justísimas y necesarias. La última vez que pedí cita era un martes y me la dieron para el lunes siguiente y yo soy autónoma, no puedo estar una semana con placas en la garganta. Por eso fui a urgencias, y claro, como yo todo y así se satura. Si hay que recortar, que sea en gasas, material, ya lo compro yo, pero no en médicos, eso no se puede sustituir", explicó Ana Belén Gómez, una de las vecinas que secundó la concentración.

"Mira, yo tuve un cólico de riñón y con dos niños pequeños que no podía dejar solos, tuve que llamar a mi marido y arrancar para A Coruña porque no había médico ni ambulancia en el PAC, habían salido a una urgencia. Y de Teixeiro a A Coruña te lleva cuarenta o cuarenta y cinco minutos", destacó Ainara Santos. "La semana pasada tuve a la niña con laringitis aguda, el médico del PAC tuvo que salir a una urgencia a un domicilio y al hospital de A Coruña. Fui a casa a coger la merienda y merendé con la niña allí, esperando. Y mi madre, con un ictus, vine tres días por urgencias y los tres días no había médico, estaban en desplazamientos. He puesto cuatro reclamaciones, me contestaron a dos, que estaban intentando arreglarlo, pero no pasó del papel. Que recorten en lo que sea, si hace falta traigo yo la jeringuilla de casa, pero médicos que no quiten", subrayó Merchi Carro.

El personal sanitario y los usuarios denuncian una sobrecarga en los centros de salud de Curtis y Teixeiro, con un 30% de pacientes de más de 65 años, muchos de ellos necesitados de atención en su domicilio, y en un área de gran dispersión geográfica. Esta zona además atiende a los internos de la cárcel de Teixeiro y a los trabajadores del polígono industrial, que está además en pleno crecimiento. Consideran que hace falta otra dotación asistencial, médica y enfermera.

Alertan también de que el centro de salud de Sobrado en los últimos dos años tiene una progresiva reducción de efectivos médicos cuando hay bajas o vacaciones. De hecho en los pasados veranos y otoño se prescindió de contratar sustitutos y una sola doctora quedó para atender a más de 1.500 vecinos, según denunciaron. Respecto al PAC de Curtis, que tiene médica y enfermera, afirmaron que presta asistencia sanitaria cubriendo Curtis, Sobrado, Vilasantar y Aranga y también tiene que acudir a domicilios en Mesía u Oza-Cesuras. Los manifestantes reclamaron un médico y un enfermero más para los centros de salud de Teixeiro y Curtis y otro equipo similar para el PAC de Curtis, además de una cobertura adecuada de las ausencias.

A la concentración asistieron también los alcaldes de Curtis, Sobrado y Vilasantar y ediles de estos concellos, así como concejales del BNG, los diputados Mini Rivas del Bloque y Flora Miranda de En Marea. El regidor Javier Caínzos, señaló que tiene todas las "interlocuciones abiertas" con la Xunta para reforzar estos centros sanitarios.