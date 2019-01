Marea lleva los presupuestos a pleno en solitario para "visualizar los proyectos que se están perdiendo"

El Gobierno de A Coruña llevará los presupuestos a pleno el lunes 11 sin los apoyos para que estos sean aprobados. El PSOE, el único grupo al que le habían entregado el anteproyecto, dijo no a las cuentas hace dos semanas, por lo que solo cuentan con diez votos de los 27 de la Corporación. La concejala de Facenda, Eugenia Vieto, argumentó esta mañana en rueda de prensa que siguen con la tramitación porque tienen "la obligación como Gobierno municipal" y rechaza que lo hagan para que se visualice en el pleno un voto conjunto PP-PSOE: "Es para visualizar también los proyectos que ese están perdiendo, lo que me parece bastante más importante". Señala que los 25 millones de euros de inversiones previstos no se pueden incorporar a través de una modificación del presupuesto de 2018 prorrogado pero reconoce que sí se podrían incorporar parte de ellos a través del superávit, que será menor que el del año pasado.

Vieito relató que comenzaron a negociar con el PSOE en noviembre, "esperando por su proceso de renovación interna, con la finalidad de conseguir los apoyos necesarios para llevarlo a pleno". La edil de Marea Atlántica aseguró que los socialistas les pidieron documentación "durante dos meses", que fue proporcionada. "Es la principal causa de la demora de presentación de este proyecto", aseguró la concejala, "y sin embargo contestan con un no sin haber hecho ninguna propuesta, sin ningún argumento más que datos que no se corresponden con los reales". Espera que la postura del PSOE cambie y se comprometen a analizar las alegaciones de los grupos que reciba el proyecto tras la aprobación inicial. Mañana serán aprobados en junta de gobierno extraordinaria para poder votar el documento en el pleno el lunes 11 de febrero.