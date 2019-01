Cespa refuerza su taller tras la negativa de la plantilla a recoger la basura por averías

Cespa, concesionaria del servicio de recogida de basura, ha aceptado reforzar su taller mecánico después de tres días en los que la plantilla se ha negado a vaciar los contenedores de la ciudad por averías en su maquinaria. El Concello también ha activado un plan especial de inspección de estos vehículos para hacer una revisión detallada, aunque ayer se trasladaron a la central efectivos de la inspección municipal para registrar los posibles fallos de los camiones.

Solo dos vehículos de un total de 22 salieron ayer para recoger la basura, que se había acumulado durante el fin de semana, sobre todo en el centro y Ciudad Vieja. Estos dos camiones ni siquiera finalizaron el servicio, uno sufrió una avería y el otro reventó una rueda y se quedó parado en Monte Alto. Ante los continuos fallos y las exigencias del Concello y del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), mayoritario en la empresa, Cespa ha reforzado el servicio de reparación mecánica, que "se extenderá también a las noches con el objetivo de arreglar cualquier percance", apunta la concesionaria, que ha negado en todo momento que los desperfectos en los vehículos les impidieran salir a realizar la recogida.

"Pedimos un mecánico, un soldador y un electricista y que dos de ellos también trabajen por las noches porque las averías son constantes", expone el secretario de STL, Miguel Ángel Sánchez, quien indica que el servicio nocturno permitirá "arreglar un camión en 20 minutos y no dejar un barrio sin recoger". Otra de las exigencias de los empleados es contar con "más medios materiales". "Como tuercas, por ejemplo. Que no haya que hacer solicitudes y que las piezas tarden seis días", comenta Sánchez.

Durante la jornada de ayer, el taller de Cespa registró " overbooking", apunta el secretario sindical, por la gran cantidad de vehículos que tuvieron que ser reparados. "Como mínimo diez ya están listos para salir a las calles", confirma Miguel Ángel Sánchez. Un primer paso para recuperar la normalidad en el servicio, que cuenta con una flota de 22 camiones.

Debido a este conflicto que se mantuvo durante los últimos tres días, el alcalde, Xulio Ferreiro, manifestó que la concesionaria de la recogida de basuras no cobrará por el servicio que no haya realizado. Ferreiro anunció que el Concello irá "hasta donde permita la ley" para pedir responsabilidades a la empresa y no ha descartado la rescisión del contrato en caso de que se den las condiciones para ello. Además, el Gobierno local estudia la posibilidad de sancionar a Cespa. "Es intolerable que continúe así un servicio esencial", criticó el alcalde.

La inspección de la maquinaria que llevará a cabo el Concello estará dividida en tres fases. Una primera que será una revisión general, similar a la ITV. El proceso continuará con una revisión en detalle en taller, para comprobar los distintos puntos de control electro-mecánico de los vehículos. Por último, se realizará un análisis de la seguridad industrial, así como de los aspectos de prevención de riesgos laborales asociados a los puestos de trabajo. La plantilla de Cespa se ha quejado estos últimos días de la "falta de seguridad" en el servicio debido a algunas de las averías detectadas en los camiones.

Hace cuatro días, una empleada resultó herida al perder los frenos de la máquina barredora con la que subía por la calle Javier López. "Nos negamos a comprometer la integridad física de nuestros trabajadores. Queremos que todos los sistemas de seguridad, como frenos o extintores, estén arreglados cuanto antes. Podemos salir sin una luz pero no sin el sistema de bloqueo de frenado", dice el secretario sindical, que insiste en una "renovación de la maquinaria porque está obsoleta".

El Sindicato de Trabajadores de la Limpieza también pide "celeridad en la adjudicación" del nuevo contrato de recogida de residuos, que se encuentra en licitación, ya que el anterior finalizó tras 50 años de concesión el servicio. Este nuevo contrato recoge una inversión en maquinaria, equipos y contenedores de más de 8,3 millones de euros, según fuentes municipales, que apuntan además que los pliegos cuentan con cláusulas sociales que garantizan las condiciones laborales del cuadro de personal.

Moción del BNG

El BNG ha registrado una moción para instar al Gobierno local a "programar una inversión para poner a punto la maquinaria o adquirir maquinaria nueva", según explican en un comunicado. Un gasto que "se le exigiría luego a la empresa concesionaria". Antes de confirmarse el refuerzo del taller mecánico de Cespa, que permitirá reparar las averías de la maquinaria, los nacionalistas presentaron esta moción para que el Concello "reaccione y solucione el problema de seguridad para el cuadro de personal de la basura y de salubridad para la ciudad". El BNG también pide al Ejecutivo local que lleve a cabo una "auditoría" de los camiones de basura "con resultados públicos y transparentes", una actuación que el alcalde, Xulio Ferreiro, ya ha anunciado que se llevará a cabo.