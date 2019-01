Marea ratifica unos presupuestos sin apoyos para visualizar "lo que se está perdiendo"

El Gobierno de A Coruña llevará los presupuestos a pleno el lunes 11 de febrero sin los apoyos para que estos pasen del papel. El PSOE, el único grupo al que le había entregado el anteproyecto, dijo no al proyecto hace dos semanas, por lo que solo cuentan con diez votos de los 27 de la Corporación. La concejala de Facenda, Eugenia Vieito, argumentó ayer que siguen con la tramitación porque es su "obligación como Gobierno municipal" y niega que sea una decisión política para que se visualice en el pleno un voto conjunto PP-PSOE: "Es para visualizar también los proyectos que ese están perdiendo, lo que me parece bastante más importante". Los socialistas acusan al Ejecutivo de buscar "la foto del victimismo".

Cuestionado por la demora, el alcalde, Xulio Ferreiro, sostuvo hasta la negativa del PSOE que no sometería el proyecto a la votación del pleno hasta tener los apoyos necesarios, que finalmente no ha podido conseguir. A cuatro meses de las elecciones, el Gobierno de Marea y los socialistas ni se ponen de acuerdo en el relato de la negociación. Vieito , que presentó sola el documento en rueda de prensa, explicó que esperaron desde noviembre por el proceso de primarias del PSOE. La edil de Marea Atlántica aseguró que los socialistas les pidieron documentación "durante dos meses, que fue proporcionada". "Es la principal causa de la demora", aseguró la concejala, "y sin embargo contestan con un no sin haber hecho ninguna propuesta, sin ningún argumento más que datos que no se corresponden con los reales".

La candidata a la Alcaldía, Inés Rey, respondió en un comunicado que el alcalde había "presionado dos semanas" al PSOE "para dar una respuesta rápida a un documento que fue presentado en el tiempo de descuento, el 21 de diciembre". "Claramente el documento que nos presentaron no estaba listo ni completo, porque si su interés era llevarlo al pleno, podrían haberlo presentado en la junta de gobierno del pasado viernes", razonó. Para Vieito, la negativa de los socialistas pone por delante los intereses "electorales a los de la ciudad".

La previsión es que hoy, a las dos de la tarde, los números sean aprobados en una junta de gobierno extraordinaria para poder votar el documento el 11 de febrero. La concejala manifestó que, con la tramitación del presupuesto, hay "una segunda oportunidad". Afirman que analizarán las enmiendas de los grupos que reciba el proyecto pero si no hay aprobación inicial, el documento ni siquiera se abrirá a exposición pública ni, por tanto, a aportaciones. Los grupos del PP y del BNG recibieron por primera vez la documentación ayer a las tres de la tarde. Los populares consideran que ha sido "una falta de respeto institucional" y que el Ejecutivo tiene la "desfachatez de pedir a la oposición un acto de fe". Opinan que Marea Atlántica "es rehén de sus socios socialistas".