Fomento negocia un pacto de financiación del tren a Langosteira para licitarlo en breve

El estado del futuro tren a Langosteira no tiene una versión única. Fomento afirma que ya está en negociaciones con Adif y Puerto para la financiación de la conexión ferroviaria pero liberando a esta última de la aportación económica, con el fin de cumplir el convenio firmado en abril de 2018 en el que no participó el Concello. El departamento estatal prevé licitar los trabajos "a corto plazo" y relata los numerosos pasos dados para hacerlo. Una visión muy distinta a la que daba la subdelegada del Gobierno en A Coruña esta semana, que pedía al Puerto fondos para el tren y lamentaba el escaso avance del trámite

Las versiones sobre el tren al puerto exterior del Ministerio de Fomento y de la Subdelegación del Gobierno no casan. Si la responsable estatal en la ciudad, Pilar López-Rioboo, exigía esta misma semana a la Autoridad Portuaria aportación económica para las obras y reprochaba al anterior Ejecutivo central del PP que el proyecto no estaba finalizado, el departamento en Madrid contesta al diputado gallego de En Marea, Antón Gómez-Reino, en una pregunta en el Congreso que "trabaja" en el establecimiento de un "esquema financiero" que permita licitar la obra "a corto plazo". Es más, Fomento puntualiza que prevé que no suponga "una nueva carga financiera" para el Puerto.

En el texto remitido al diputado coruñés, el departamento dirigido por José Luis Ábalos, además de prever sacar a concurso en poco tiempo, detalla el avanzado estado de tramitación del proyecto. Por contra, la subdelegada alegaba que "apenas se había avanzado tanto en su tramitación como en su plan financiero". Para empezar, Fomento explica que a principios del año pasado se aprobó el estudio informativo del acceso ferroviario y la Autoridad Portuaria finalizó la redacción del proyecto constructivo de la conexión y de la red interior en punta Langosteira, que fue remitido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para su aprobación en abril. A la par, añade, la Secretaría General de Infraestructuras está en proceso de elaboración del estudio informativo para prolongar la conexión ferroviaria hasta la estación de Uxes, en el municipio de Arteixo.

Sobre el coste, que aún no se había desvelado hasta ahora, lo cifra en 150 millones de euros y explica que es Puertos del Estado quien está negociación de manera directa con Adif y el Puerto de A Coruña para llegar a un acuerdo económico para financiar los trabajos. La intención de que no afecte a las arcas portuarias de la ciudad tiene su justificación, según Fomento, en que esta decisión estaría en consonancia con el borrador del convenio suscrito en abril del año pasado. Esta es otra novedad que avanza el documento, la aceptación, por parte del Gobierno central, del acuerdo que firmaron Fomento, por entonces gobernado por el PP, Xunta y Autoridad Portuaria dejando fuera al Concello coruñés. El documento planteaba la adquisición por el Gobierno gallego del 51% de la propiedad de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo por veinte millones de euros y una reserva sobre el de San Diego si el Puerto necesitara mayores recursos.

Dentro de este mismo documento, el ministerio, en aquel momento, se comprometía a asumir la construcción del enlace ferroviario al puerto exterior mediante un acuerdo entre Puertos del Estado y el Adif. Pero esta misma semana, la subdelegada del Gobierno afirmaba, en una nota de prensa, que, para financiar la obra, "será necesaria la aportación financiera de la Autoridad Portuaria". No hacía referencia a que la entidad aún tiene que pagar al Estado 200 millones del crédito por la construcción de la propia dársena de Langosteira. Una deuda que tanto el pleno municipal como el Parlamento gallego, el Congreso de los Diputados y el Consejo de la Autoridad Portuaria exigieron, a través de diversas iniciativas, pedían que el Gobierno central condonara al igual que habían hecho en Valencia.

Desde el Puerto contestaban a López-Riobóo que en octubre, después del cambio de Gobierno central, la presidenta de Puertos, Ornella Chacón, se comprometía a propiciar una reunión con Adif para "impulsar la conexión ferroviaria a punta Langosteira, procurando que la obra no suponga una nueva carga financiera para la Autoridad Portuaria". Supone esta una versión más similar a la expuesta en la contestación al diputado de En Marea en el Congreso.

Los presupuestos del Estado para este año con respecto a los muelles coruñeses contemplan 33,3 millones de euros, pero solo 20.000 euros se dedican al tren a Langosteira. El resto, en su mayor parte se la lleva la finalización de la ampliación y mejora de calado del muelle A2-A3 (10,4 millones). En el puerto interior se prevén invertir 1,95 millones en actuaciones como una nueva pavimentación del muelle del Centenario, la adecuación de instalaciones pesqueras en A Palloza, la rehabilitación de paramentos en los muelles del área náutico-deportiva o la segunda fase para una red antiincendios.

Mientras la Autoridad Portuaria y los grupos políticos coruñeses exigen desde hace tiempo que se acelere la puesta en marcha del tren al puerto exterior, necesario para el traslado de una buena parte de los tráficos y para el desarrollo de la actividad en la zona, el Gobierno central lleva el mismo tiempo alargando los tiempos y dando nuevos plazos. Ahora, según Fomento, se podría cumplir la última promesa de que se liciten las obras en el primer semestre del año.