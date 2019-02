Los ediles de Mobilidade, Culturas y Facenda avanzan que no repetirán en la lista de Marea

Tres concejales de Marea Atlántica anunciaron ayer a través de sus redes sociales que no estarán en la lista para las elecciones de mayo. Son José Manuel Sande, responsable de Culturas, Deporte e Coñecemento; Daniel Díaz Grandío, de Mobilidade Sostible; y Eugenia Vieito, de Facenda e Administración. La lista con la que el alcalde, Xulio Ferreiro, concurrirá a las primarias de Marea parece estar decidida. El domingo finaliza el plazo para presentar las candidaturas cerradas con veinte nombres.

Los tres ediles que renuncian a formar parte de las listas de Marea y a repetir mandato en caso de que la formación constituya gobierno alegan motivos personales. "Sensaciones inolvidables, mucho ánimo y agradecimientos múltiples. Un honor compartir este tiempo", escribió Sande en Twitter. "Siempre estuve de acuerdo con que la política es una pasión y no una profesión, y que cuando no es así y los demás lo aprecian, hay que dejarla y coger aire", justifica su decisión Vieito en la misma red. "Toca abrir nuevas rutas, pero esta vez no lo haré como tripulante por motivaciones personales. La experiencia, inolvidable, impactante, hermosa, intensa, dura, con una tripulación excepcional acorde con los momentos vividos", explica Grandío.

El alcalde, a través de dos mensajes en Twitter, calificó a los tres ediles como "parte fundamental de la transformación de esta ciudad en una Coruña más justa y mejor". "Muchas gracias por todo lo que habéis aportado en este tiempo, muchas gracias por el esfuerzo, por las horas de trabajo, por estar ahí en los logros y en las derrotas. Hay días en los que es difícil andar el camino, pero sé que nos estáis sosteniendo. Gracias", escribió Xulio Ferreiro.

La macroárea de Culturas y Deporte quedó en manos de José Manuel Sande, programador del CGAI antes de la victoria de Marea en las municipales de 2015. En su haber deja el fortalecimiento del festival Noroeste como cita de relevancia en el sector musical y la reforma de la cubierta del estadio de Riazor, aunque en el camino no ha satisfecho demandas de entidades deportivas. Díaz Grandío, formado en topografía e ingeniería civil, entró en el Ejecutivo para gestionar el área de Mobilidade Sostible, donde ha promovido el desarrollo de carriles bici e implantado chinchetas para separar el espacio hostelero del peatonal en calles céntricas, pero ha sumado críticas por retrasos e incumplimientos en el transporte público, como la reordenación de rutas o el carril bus. Anunció que no seguirá un día antes de la bajada del precio del bus urbano. Vieito, trabajadora de la Universidad, ha lidiado con los incumplimientos de pago a proveedores que limitaron la inversión municipal, negoció la reclasificación salarial demandada por el funcionariado y ha convocado la provisión de puestos de trabajo, esperada por muchos y recurrida por otros.

Marea conocerá sus candidaturas de primarias el domingo y votará el 17 de febrero. A la lista ganadora de 20 miembros se añadirán siete "notables" el 28 de marzo.