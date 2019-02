Feijóo propone que las empresas elijan la ubicación de la Ciudad de las TIC

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, propuso ayer que sean las empresas tecnológicas las que decidan si la Ciudad de las TIC, que compondrán todas ellas, se ubica en Pedralonga o en otra ubicación. "No me preocupa si se construye en la fábrica de armas o en otro lugar. Le corresponde a las empresas que nos digan exactamente donde creen que se debe construir", explicó ayer, tras el Consello de Goberno. Eso sí, reiteró su exigencia de que el solar de la factoría esté reservado hasta que se decida si se levantará un nuevo hospital. Reprochó, además, que otras administraciones pongan por delante el parque empresarial tecnológico: "Si hay otras administraciones para las que la sanidad pública no es su prioridad es absolutamente legítimo pero insisto en que nuestra prioridad es la posibilidad de construir el hospital". Admite que aún no hay plazo para saber si el Gobierno gallego opta por construir un nuevo edificio o ampliar el inmueble actual. "Si la posibilidad es rechazada, la fábrica quedaría sin utilidad y le corresponderías a las empresas decidir si ahí o en otro lugar", apostilló Núñez Feijóo.

La candidata del PP a la Alcaldía, Beatriz Mato, también habló ayer de la Ciudad de las TIC y ajustó sus pronunciamientos iniciales a la versión del presidente autonómico. Cuando la Universidad de A Coruña hizo público el proyecto, la popular reivindicó que la idea inicial de instalar "una ciudad tecnológica en el lugar", es decir, en Pedralonga, había partido del PP en el Concello, en el plan Coruña Futura. Pero ayer, tras una reunión con el rector de la UDC, Julio

Abalde, restó importancia a la ubicación específica de este parque industrial. "El espacio no es el debate. Lo importante es que A Coruña merece y debe tener un nuevo hospital y también precisa tener un polo de referencia tecnológico", zanjó ayer la popular, que exigió al Concello que busque ubicación alternativa a la Ciudad de las TIC en caso de que el solar acabe albergando el centro sanitario: "Espero que esté trabajando ya en la búsqueda".

Mientras el PP hace frente común para reservar los terrenos de Pedralonga, el PSOE se posiciona junto al rector de la Universidad de manera incondicional. La portavoz socialista, Yoya Neira, calificaba de "desfachatez" la posición de la Xunta y consideraba "más prioritario aún" que un nuevo hospital, más medios y personal para el actual. El diputado coruñés Ricardo García Mira se reunió ayer con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y explicó que la responsable estatal había "reiterado" su apoyo en convertir la fábrica de armas en la Ciudad de las TIC.