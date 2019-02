La juez rechaza las medidas cautelares en el precio del bus y permite su bajada desde hoy

La Compañía de Tranvías cobrará desde hoy 10 céntimos menos en el precio del billete de autobús, tanto en el pago en metálico como mediante la tarjeta Millennium, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 desestimase ayer la adopción de medidas cautelares sobre la modificación de las tarifas del servicio aprobada por el Concello. El recurso presentado por la Compañía de Tranvías contra esa iniciativa solicitaba a la juez la suspensión temporal de la bajada de precios hasta que decidiese si se ajusta a la Ley, pero descarta hacerlo porque considera que los posibles perjuicios económicos que sufra la empresa son "fácilmente evaluables y por ello resarcibles".

También señala el auto del juzgado que el interés público "no resulta resarcible", ya que los usuarios del bus que se beneficiarán desde hoy del nuevo precio no pueden ser identificados, de forma que si finalmente se rechaza el recurso de Tranvías, esta "se embolsaría de forma improcedente" un dinero que no podría ser devuelto a los viajeros. La juez añade que el acuerdo adoptado por el Concello "no implica por sí mismo la imposibilidad de prestar el servicio", así como que no produce "una situación irreversible" que afecte a la finalidad del recurso presentado por la concesionaria.

El Gobierno local hizo público el miércoles por la mañana las nuevas tarifas del bus y anunció su aplicación para hoy, pero a primera hora de la tarde el juzgado que aborda el recurso de Tranvías emitió una providencia en la que ordenó que no se pusieran en marcha hasta que decidiera si se adoptarían medidas cautelares. El responsable municipal de Mobilidade Sostible, Daniel Díaz, manifestó entonces que se paralizaría el cobro de los nuevos precios y reclamó al juzgado que tomase una decisión rápida.

Ni veinticuatro horas tuvo que esperar el Ejecutivo local, ya que en la mañana de ayer el órgano judicial emitió su resolución, que da vía libre a la reducción de las tarifas, aunque solo de modo provisional hasta que haya una sentencia sobre la legalidad de la iniciativa municipal. Incluso en el caso de que este juzgado falle a favor del Concello, cabe pensar que la Compañía de Tranvías recurrirá hasta la última instancia posible para tratar de revertir ese acuerdo al considerar lesionados sus intereses, por lo que se avecina un largo litigio.

Ese conflicto se desarrolla además en paralelo al que mantienen la empresa y el Concello sobre la caducidad de la concesión del transporte público en la ciudad, que ahora está pendiente de la consulta efectuada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el juzgado coruñés que estudia el recurso de Tranvías. Si finalmente hay una sentencia favorable a la tesis municipal de que el contrato ha finalizado por no ajustarse a la legislación europea, el Gobierno local abrirá de inmediato un concurso para licitar la concesión, aunque se desconoce si el fallo llegará antes de las próximas elecciones locales.

El rechazo a las medidas cautelares y la consiguiente rebaja del precio del bus a partir de hoy fue calificado ayer por Daniel Díaz como un "paso histórico", ya que por primera vez habrá una tarifa inferior a la de años anteriores, lo que a su juicio es también "una muy buena noticia para los ciudadanos". En su opinión, de todos los cambios incluidos en las nuevas tarifas, la más relevante es la gratuidad del transporte para los menores de trece años, ya que consideró que supondrá una ayuda para las familias y que además fomentará el uso del autobús en las nuevas generaciones.