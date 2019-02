Rocío Fraga, baja en la lista de Marea Atlántica en mayo

La concejal de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, que tiene delegadas las competencias de Seguridad Ciudadana no repetirá en la lista de Marea Atlántica para las elecciones a la Alcaldía en 2019. Fraga ha asegurado a este diario que ha decidido no presentarse por varias razones, una de ella es personal, aunque también hay un componente de "expectativas no cumplidas".

Su renuncia se une a las ya anunciadas ayer por los concejales de Cultura, Deportes e Coñecemento, José Manuel Sande, de Mobilidade Sostible, Daniel Díaz Grandío, y de Facenda, Eugenia Vieito.