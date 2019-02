¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Estreno nacional del documental 'Bullfight'

18.00 horas. Mu Producións estrena a nivel estatal su documental Bullfight, en el que aborda el significado de las corridas de toros para las personas y los animales involucrados.

Afundación

Cantón Grande, 8

►Concierto de la Garufa Blue Devils Big Band

22.30 horas. La banda residente del Garufa Club, Garufa Blue Devils Big Band, da un concierto de swing. La entrada cuesta diez euros, e incluye consumición mínima.

Garufa Club

Riazor, 5

►Vanessa Lodeiro inaugura su muestra

20.30 horas. La creadora coruñesa inaugura su exposición en la Asociación de Artistas Plásticos Gallegos, donde compartirá hasta marzo una selección de sus pinturas.

ARGA

San Andrés, 28

►Música y humor con el dúo Antílopez

22.30 h. El dúo onubense repasa los estilos que han dejado huella en su trayectoria de la mano de su disco Dibujo libre, con el que ofrecerán un espectáculo de música y comedia.

Playa Club

Andén de Riazor, s/n

►Wim Mertens presenta su nuevo álbum

20.30 horas. El pianista y compositor belga continúa explorando las posibilidades de la música con las composiciones de su nuevo trabajo, That which is not, que presentará en el Colón.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

►Calma Chica comparte sus versiones pop y rock

22.30 horas. El grupo de Marta Ferreiro y Fernando Bremón vuelve a los escenarios tras los cambios de su proyecto para interpretar su repertorio de temas propios y versiones pop-rock.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

►Encuentro sobre la guerra de Guatemala

19.30 h. Fernando Romo habla sobre la guerra de Guatemala en un encuentro en torno a Enrique Ortego Velázquez y su obra El grito de la mariposa. Terror, resistencia e impunidad en Guatemala.

Berbiriana

Santiago, 7

►Proyección de un filme de Kenji Mizoguchi

El Centro Galego de Artes da Imaxe ofrece el visionado del filme de Kenji Mizoguchi Los amantes crucificados, que se proyectará en dos pases a las 18.00 y a las 20.30 horas.

Centro Galego de Artes da Imaxe

Durán Loriga, 10

►Muestra contra la violencia de género

Hasta el 14 de febrero se puede visitar la muestra Á violencia de xénero... dille NON! en el Centro Cívico de Monte Alto.

►Pablo Sáinz Villegas toca con la OSG

El guitarrista Pablo Sáinz Villegas se une a la Sinfónica de Galicia en una actuación en el Palacio de la Ópera.

20.30 y 20.00 horas

►Representación de Teatro do Atlántico

Teatro do Atlántico representa en el teatro Rosalía la pieza Dúas donas que bailan.

20.30 horas



Sábado

►María José Viz habla de su poemario

La escritora acude a Moito Conto para desentrañar los detalles de su primer poemario, Los abrazos líquidos.

18.30 horas

►Concierto de Micah P. Hinson en Le Club

Domingo

►Concierto de la Banda Municipal

La Banda Municipal continúa su ciclo Convidámoste con un concierto dirigido por Andrea Gasperin en el Palacio de la Ópera.

12.15 horas