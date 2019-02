Marea deja fuera a Rocío Fraga de la lista y ficha para puestos de salida a Susana Soneira

La lista de Marea Atlántica dejará fuera a la actual concejala de Igualdade y Seguridade Cidadá, Rocío Fraga, e incorporará, en los diez primeros puestos, a la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense, Susana Soneira, que no está vinculada a ningún partido político y que es viuda del político local Fernando Rodríguez Corcoba. El alcalde y candidato a la reelección, Xulio Ferreiro, tenía previsto presentar su candidatura en un acto interno de la formación en la tarde de ayer que fue suspendido, según fuentes de Marea, por las adversidades meteorológicas, pero será en la tarde del domingo cuando haga públicos los nombres.

Fraga fue ayer la última concejala en caerse de la candidatura y lo hizo, según aseguró a este diario en la tarde de ayer, por varias razones, una de ella es personal, aunque también hay un componente de "expectativas no cumplidas". En su cuenta de Twitter explicó que toma la decisión "porque no se dan las condiciones para posponer retos personales y profesionales". Dio las gracias a las personas con las que trabajó estos años, donde vivió, dice, "momentos inolvidables" y recuerda que aún estará vinculada al cargo cuatro meses. Fuentes internas confirman que se trata de un paso al margen de Fraga al no estar en el número de la lista que pretendía, aunque el alcalde, Xulio Ferreiro, se despedía de ella en Twitter afirmando ser su "amigo" y mostrando su convicción de que "esta ciudad nos va a volver a unir".

Es esta otra de las bajas de miembros del Gobierno local motivada por no obtener el respaldo suficiente de sus compañeros, como las de la responsable de Facenda, Eugenia Vieito, y el de Mobilidade, Daniel Díaz Grandío. Es el edil de Culturas, José Manuel Sande, el único que sí se aparta de la política municipal únicamente por decisión personal, como alegaron todos ellos en su adiós.

En la lista que presentará Ferreiro a los militantes de Marea Atlántica figurarán en los puestos de salida los restantes concejales, cubriendo cuotas de los partidos que se integraron en 2015 en la formación. Así, Alberto Lema estaría representando a Anova y Silvia Cameán a Esquerda Unida, aunque fuentes de esta organización afirman no reconocer ya a la responsable de Xustiza Social como parte de la misma. Podemos quedaría en puestos más relegados, cuestión que estaría dificultando estos días la llegada de un acuerdo entre ambos, por la aspiración de los de Pablo Iglesias por estar en la parte alta de la candidatura. María García, Xiao Varela y Claudia Delso serían el resto de ediles de la lista, pero pertenecientes a la propia Marea.