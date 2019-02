La factura de revisar el precio del bus

La caducidad de la concesión del transporte público, prorrogada por el Concello desde noviembre de 2016, y la reducción de las tarifas en diez céntimos que desde este viernes aplica de forma unilateral el Gobierno local son los dos conflictos que enfrentan a la Compañía de Tranvías y al Ayuntamiento en los juzgados, que aún no han resuelto los litigios. Su relación está enturbiada desde hace tres años, ya cuando los precios de los billetes estaban congelados. El Concello ha planteado la reducción del beneficio de la concesionaria que considera excesivo -fue de 4,3 millones de euros en 2017-, con la rebaja tarifaria, que supondría para la empresa un recorte de al menos 1,75 millones cada año. Tranvías defiende que la concesión debe seguir en vigor hasta 2024

El 30 de noviembre de 2016 el Ayuntamiento, apoyado en un reglamento de la Unión Europea de 2007, dio por extinguida la concesión de la Compañía de Tranvías. Lo hizo justo el día en que se cumplían 30 años de la adjudicación, en el mandato de Francisco Vázquez, del transporte colectivo urbano de viajeros. Ese mismo día el Gobierno local prorrogaba dos años la concesión para garantizar la "correcta ejecución" del servicio. Desde ese momento las relaciones entre el Concello y Tranvías han estado marcadas por desacuerdos que han llegado a los juzgados y que han desembocado esta semana en la primera bajada del precio de los billetes del bus, aprobada por el Gobierno municipal sin consensuarla con la concesionaria. A continuación, se repasan los capítulos más significativos de la tirante relación entre los intereses de la compañía y del Ayuntamiento.

EPrimera congelación de tarifas. Antes del último cambio de Gobierno municipal a mediados de 2015 el Ejecutivo del PP anunció que el precio del bus urbano, tras 32 años de subidas, se mantendría ese año. El billete ordinario costaría 1,30 euros, mientras que el bonobús general se quedaría en 0,85 euros (el Ayuntamiento asume 0,45 euros, el 35% del precio viaje del usuario); el bonobús social, en 0,33 euros (el Gobierno local asume el 75%, 97 céntimos); y el bonobús universitario, en 0,30 euros (el Concello abona 0,52 euros por billete y la Universidad, 0,48). Un año después el Ejecutivo de Marea Atlántica y Tranvías llegan a un acuerdo para volver a congelar los precios, que se mantienen hasta este viernes, cuando el Concello, esta vez con el rechazo de la concesionaria, los ha rebajado en diez céntimos. En 2014 la empresa había obtenido unos beneficios de 4,4 millones de euros, un millón más que en el ejercicio anterior.

ERevisión de la legalidad de las tarifas. A finales de 2015 el Concello anuncia que está analizando la legalidad de la aplicación, por ejecutivos locales anteriores, de la fórmula matemática que el Ayuntamiento y Tranvías utilizan para calcular el precio del billete sencillo del bus urbano. En esa fórmula intervienen como factores los salarios, el gasóleo, el precio franco de fábrica de la flota de vehículos, el IPC y el beneficio de la empresa. Marea había incluido en su programa de 99 medidas de gobierno revisar el contrato con Tranvías con el fin de mantener o rebajar las tarifas.

EConcesión caducada. El Gobierno local, con la base de un reglamento europeo de 2007 que limita a 30 años la duración máxima de las adjudicaciones en materia de transporte público que no fueron otorgadas por concurso, como ocurre con la de Tranvías que se aprobó en 1986, da por extinguida la concesión, aunque la prorroga por un periodo de dos años, hasta el 30 de noviembre de 2018. La empresa informa pocas horas después de que la concesión del servicio no se declara extinta, sino que mantiene su continuidad. Ante las interpretaciones que suscita la ley de la UE respecto a la conclusión de la adjudicación, el Concello, a petición de Tranvías, acuerda dirigir una consulta a la Comisión Europea para saber si durante la prórroga deberá convocar un nuevo concurso o si la concesión puede continuar hasta su finalización inicialmente prevista en 2024, la fecha determinada en el pleno de diciembre de 1986 en el que se aprobó la adjudicación.

ERecurso de Tranvías tumbado. Medio año después de prorrogar la concesión, el área de Mobilidade, apoyada en un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento tras elevar la consulta a la Comisión Europea, rechaza el recurso de reposición que había presentado la Compañía de Tranvías contra la decisión del Gobierno local de extinguir la adjudicación. El órgano jurídico municipal señalaba en un informe que se deben cumplir las exigencias del reglamento europeo y "preparar una nueva licitación" para que cuando hayan transcurrido los dos años de prórroga el servicio se someta a un concurso. La empresa alegaba, entre otras razones para solicitar la excepcionalidad de la norma respecto a su contrato, que su aplicación depararía "consecuencias jurídicas y económicas indebidas", aspecto sobre el que la Comisión Europea señala que "en el marco de las informaciones de las que se disponen no está en condiciones de juzgar". El Concello interpretó esta postura como una desestimación del argumento expuesto por la concesionaria.

E¿Licitación o prórroga hasta 2024 con rebaja en las tarifas? El alcalde, Xulio Ferreiro, admite a mediados de 2017 que el Concello sopesa licitar un nuevo contrato del bus o prorrogar la concesión a Tranvías hasta la fecha que defiende la empresa, 2024. El Gobierno local pretende aprovechar las condiciones impuestas por la UE a los servicios de transporte público para abaratar el precio del billete de forma directa, a través del bonobús o de ambas formas. Los nuevos reglamentos dictados por Bruselas suponen que la concesión de Tranvías se agote en noviembre de 2018, pero abren una vía excepcional para permitir alargarla hasta 2024, cuando expiraba. A ese camino se agarra el Gobierno local para forzar una negociación con la concesionaria en la que está dispuesto a solicitar a Bruselas la continuidad de la concesión a cambio de que la empresa renuncie a parte de sus beneficios para abaratar el billete. Las cuentas de Tranvías del ejercicio 2016 reflejan un incrementó de sus ganancias del 11,4%, hasta los 4,5 millones de euros.

ELa concesión, en los juzgados. Tras desestimar el Concello el recurso de reposición de la empresa contra la decisión de dar por finalizada la concesión, Tranvías, a más de un año para que concluya la prórroga de dos años, interpone un recurso judicial para defender la vigencia de su contrato hasta 2024, y en el que no descarta reclamar una compensación por tener que abandonar su actividad a finales de 2018. El Ayuntamiento aprueba personarse en el proceso. Las partes ya habían iniciado conversaciones sobre la posible vigencia de la concesión hasta 2024, aunque condicionada por una reducción sustancial de las tarifas.

EA la espera del dictamen de la UE. Con la moratoria de dos años a punto de expirar, Tranvías sostiene que hay que esperar a que el juzgado de lo Contencioso-administrativo dirima cuál de las partes tiene la razón respecto a la continuidad de la concesión. El Concello señala que prepara los pliegos del nuevo contrato, pero frena la tramitación hasta que haya un dictamen judicial. Ante las dudas sobre la aplicación de la normativa comunitaria, el juez solicita una decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que exprese su opinión jurídica, que no será vinculante. El abogado general de este tribunal avala que Tranvías gestione el bus urbano hasta 2024, al apoyarse en dos casos similares al coruñés, referidos a empresas de transportes de las regiones de Toscana y París cuyas concesiones considera que podrían terminar en 2039 si sus contratos se lo permitieran. El alcalde desvincula los casos y justifica la vigencia de la prórroga por la necesidad de que el juzgado de A Coruña se pronuncie sobre si debe darse por caducada la concesión o puede continuar hasta 2024. Pero el juez reclama al TJUE que aclare cuándo acaba el contrato, lo que paraliza hasta hoy la tramitación del recurso judicial de Tranvías, que estaba en fase de dictado de sentencia.

EBajada de tarifas y recorte a los beneficios de la empresa. Antes, en septiembre pasado, el Concello aprueba la rebaja del precio del bus y la gratuidad para todos los transbordos y para los viajeros menores de 13 años, en contra de la revisión de tarifas al alza que establece el contrato de 1986, que demanda cumplir Tranvías. Plantea el recorte a 1,20 euros del billete simple y a 0,75 en el bonobús general al amparo de un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que señala que la concesionaria se aprovecha de un "beneficio excesivo" de las condiciones de un contrato que ningún Gobierno local anterior actualizó a los cambios de la normativa europea. A Competencia había remitido el Concello otro informe que había encargado a la Universidad que concluye que Tranvías habría obtenido en 2016 "un exceso de beneficio razonable" de entre 3,7 y 4,8 millones de euros, según las diferentes fórmulas de cálculo empleadas. Alcaldía proponía a Competencia una revisión de tarifas con 1,10 euros el billete general, por debajo de lo que preveía aplicar. Pero el órgano discrepa de esta solución e insta al Concello a realizar un estudio que acredite cuál es el coste de explotación y cuál debe ser el beneficio razonable para la compañía. El Gobierno local encargó a una empresa externa un estudio de los costes del servicio público que sitúa ese "beneficio razonable" en un 6%. La empresa de la familia Prada obtuvo 4,3 millones de euros de beneficios en 2017, un 4,5% menos que el año anterior.

EDe nuevo en el juzgado, por los precios. La aplicación del nuevo régimen de tarifas de manera unilateral, que recorta los beneficios de la concesionaria al menos 1,75 millones de euros cada año, abre un nuevo frente judicial entre Tranvías y el Concello. La empresa presenta alegaciones al acuerdo del Gobierno local de diciembre de 2018 que reduce los precios y ve "graves errores" en las estimaciones de los costes del servicio calculados por el Concello. Aduce que la medida vulnera el contrato de concesión de 1986, atribuye al pleno municipal y no a la Junta de Gobierno Local los acuerdos por los cambios tarifarios y reclama que los precios nuevos sean aprobados por la Comisión de Prezos de Galicia; este órgano, en cambio, decidió no pronunciarse al tratarse de una bajada tarifaria y no de una subida, como había hecho anteriormente. Tranvías recurre en el juzgado la reducción del precio del bus y pide su suspensión cautelar. Además, solicita a la Dirección Xeral de Comercio la subida del billete ordinario a 1,39 euros, casi un 7% más que el precio congelado en los últimos cuatro años.

EVía libre a la bajada tarifaria. Esta misma semana, y tras anunciar el edil de Mobilidade Sostible la bajada de tarifas a partir del viernes 1 de febrero, la juez instó al Concello en una providencia que se "abstenga de cualquier intervención" sobre la reducción de precios del bus urbano hasta que decida si, como pidió Tranvías, la suspende cautelarmente. La Xunta, además, admite que ya estudia la solicitud de la empresa de elevar nueve céntimos el precio del billete general, así como las alegaciones a esta petición enviadas por el Gobierno local. Un día después la magistrada rechazó las medidas cautelares y permitió la bajada del precio del bus al considerar que los posibles perjuicios económicos que sufra la empresa son "fácilmente evaluables y por ello resarcibles" si se acepta su recurso. Desde hace dos días los usuarios pagan menos por subir al autobús urbano, pero el Concello y la Compañía de Tranvías han llevado su relación a un punto de conflicto que no augura que su armonía habitual hasta hace tres años se vuelva a repetir.