"Las palabras justicia social, para mí, lo concentran absolutamente todo"

- ¿Por qué ha decidido entrar en política?

-Siempre me ha interesado y creo que a cualquier persona que sea un poco inquieta le gusta. Las personas deben ser el centro de las políticas que se desenvuelven en las instituciones y creo que concretamente el Concello es la institución más próxima a los ciudadanos y la que tiene un contacto más cercano con todos nosotros. Por eso doy este paso, para colaborar en este proyecto político que tiene, en mi opinión, la prioridad de poner a las personas en el centro. Entiendo que es importante estar aquí, sobre todo en estos tiempos tan convulsos.

- ¿Qué le preocupa de la situación de la ciudad?

-Me preocupan muchísimas cosas, pero soy graduada social y nuestro lema es la justicia social y esas dos palabras, para mí, lo concentran absolutamente todo. Es muy importante proteger los derechos y cubrir las necesidades de aquellas personas que son más vulnerables en esta sociedad y desgraciadamente cada vez son más. Las consecuencias de la crisis son tremendas y derivada de ella hay una precarización del empleo, personas que están en situación de vulnerabilidad... Considero que el Concello, que tiene competencias limitadas, sobre todo en el ámbito laboral, tiene que tomar medidas que contribuyan a reducir esta senda socioeconómica. Hay que intentar recuperar por todos los medios el estado de bienestar que teníamos hace años.

- ¿Cómo entra en contacto con Marea Atlántica?

-Conozco a Xulio [Ferreiro] desde hace tiempo y me parece una persona excepcional, cercana, tremendamente correcta y en los cuatro años que lo he visto como alcalde de esta ciudad tan maravillosa que tenemos veo que es afín a mis ideas. Para él es importante conseguir que todos los vecinos vivan de la mejor manera posible, que tengan una calidad de vida importante. Y él me conoce a mí y me ofreció formar parte de la lista. Y accedí.

- ¿Le costó tomar la decisión?

-Yo no soy política pero creo en ella. Creo que hay que hacer política y buena política. Es una decisión importante, para reflexionar, pero, cuando uno lo hace, piensa que puede aportar. Soy una trabajadora nata, me gusta en cada proyecto en el que me involucro estar al mil por mil. Creo que, dentro de mi humildad, puedo ayudar.

- ¿Tiene ya número en la lista o alguna concejalía, en caso de ganar, que le gustaría?

-No pensé en concejalías y tampoco en el número, no me preocupa mucho. Yo simplemente pensé en apoyar a Xulio en este proyecto porque no cabe duda de que es una plataforma vecinal y que intenta que sea una lista inclusiva, que estemos personas distintas. Me enorgullece muchísimo que Xulio considere que puedo estar en los puestos de salida, pero es lo que menos me preocupa en este momento. Estoy a disposición de Xulio para lo que necesite, sin más.

- ¿Qué balance hace de estos cuatro años de Gobierno local?

-Para mí es un balance importante. Están en total armonía con lo que yo pienso que debe ser liderar un Concello. El Gobierno local trató de impulsar medidas que ahonden en la igualdad y en la justicia social desde diversas perspectivas. Puedo enumerar muchas: la renta social municipal, el aumento de las ayudas en la escuela infantiles, introducir cláusulas sociales en la contratación pública...

- Su difunto marido, Fernando Rodríguez Corcoba, fue concejal. ¿Eso le ha animado?

-Mi marido era un gran político y, sobre todo, una bellísima persona. Donde esté, me estará apoyando y respetaría muchísimo mi decisión. Durante 18 años en los que conviví con él aprendí muchísimo de lo que es hacer política local. Era un político vocacional y trabajaba para ayudar a las personas y no para las próximas elecciones.