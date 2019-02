La Xunta se incorpora al proyecto del parque tecnológico tras la iniciativa de la Universidad

Ha pasado más de un mes desde que la Universidad presentara su proyecto de impulsar, en los terrenos de la fábrica de armas, un conglomerado de empresas tecnológicas y centros de innovación. La Xunta, tras declarar su presidente la sorpresa ante el plan y tacharlo de improvisado, ha decidido ahora tomar las riendas. El conselleiro de Industria se reunió ayer con el presidente del Clúster TIC y afirmó que "sigue avanzando" en la configuración de un "polo industrial" en el área metropolitana de A Coruña, que resalta como lugar "idóneo" para este proyecto. Sin embargo, insiste en desvincular la Ciudad de las TIC de la fábrica de armas. Fue Núñez Feijóo el primero en decir que no se podía "hipotecar" ese espacio de uso industrial porque el hospital es "prioritario"

La Xunta se incorpora al proyecto de un parque tecnológico para A Coruña, un mes después de que la Universidade da Coruña (UDC) hiciera público el plan para la Ciudad de las TIC, que cuenta con el apoyo del Concello y del Ministerio de Defensa. La Consellería de Industria abrió ayer una ruta alternativa para que A Coruña cuente con un "polo" dedicado a las nuevas tecnologías sin apuntar a ningún espacio específico para ubicarlo, ya que exige reservar el suelo de la fábrica de armas para un posible nuevo hospital. Después de que el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, tachase de "sorpresa" e "improvisación" el proyecto presentado por la UDC, el Gobierno gallego dice "continuar avanzando" en el plan con los representantes de los empresarios.

El responsable de Industria, Francisco Conde, y la directora de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Mar Pereira, mantuvieron ayer un encuentro con el presidente del Clúster TIC gallego, Antonio Rodríguez del Corral, y, en un comunicado, afirman que "el área metropolitana de A Coruña" es la zona "idónea" para localizar esta infraestructura por concentrar la mitad de la facturación del sector y más del 40% del empleo. Conde defiende que su objetivo principal es "concretar el proyecto", en cuanto a "contenido" y a la unión con los empresarios tecnológicos, como cuestiones "indispensables" antes de decidir la localización.

Fuentes de la consellería aseguran que esta reunión se enmarca en una "ronda de contactos y reuniones de trabajo" que no comienzan ahora, sino que llevan desarrollándose desde "hace meses" para avanzar en el "polo industrial de las TIC". Sobre la colaboración con la Universidad para que los dos planes, que parecen paralelos aunque coincidentes, desde Industria subrayan que tendrán en cuenta todas las "aportaciones" de las empresas del sector y también de "todos los agentes y centros de conocimiento gallegos", sin mencionar específica a la institución coruñesa. Eso sí, tal como apuntara Conde en el Parlamento la semana pasada, aboga por dejar en manos de los emprendedores el poder de decisión.

Tanto el presidente de la Xunta como el responsable de Industria ya habían anunciado que no apoyarían la ubicación de la Ciudad de las TIC en Pedralonga mientras no se decidiera cómo será la ampliación del Chuac. En caso de tener que construir un nuevo hospital, el Gobierno gallego cierra filas en torno a la actual fábrica de armas. Eso sí, no pone fecha para que se tome esta decisión, que se basará en un documento realizado por una empresa externa a través de un concurso que aún no está cerrado y del que la Consellería de Sanidade no ofrece información actualizada en los últimos días. El Concello, además, explicó que en las reuniones que mantuvo con responsables del Sergas, estos no mencionaron este espacio para el centro hospitalario.

La Universidad, que presentó a mediados de diciembre el proyecto del nuevo parque tecnológico vinculado a los terrenos de Pedralonga, dijo ayer no tener "información" al respecto de la reunión de Conde y el Clúster TIC, con cuyo respaldo dice contar para desarrollar la idea. La ubicación depende de la revocación de la concesión a Hércules de Armamento por parte del propietario de los terrenos, el Ministerio de Defensa. En una reunión en enero, a la que la Xunta dijo que no estaba invitada, el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, dio el visto bueno a la cesión de los terrenos. En una visita a Galicia de la ministra Margarita Robles, ambos anunciaron que se firmaría un "contrato puente" con la UDC para que la institución académica pudiese gestionar los terrenos y comenzar el plan.

En el caso de ser la fábrica de armas el destino final de la Ciudad de las TIC, el Ayuntamiento ya se ha comprometido a realizar los cambios necesarios que permitan el nuevo uso. El rector, Julio Abalde, incluía en su idea reubicar a los trabajadores actuales de la factoría para no perder empleo industrial y también anunció un nuevo edificio, que costaría 12 millones de euros, así como la rehabilitación de las actuales naves.

Desde la Consellería de Industria comentaron durante semanas que habían recibido el proyecto de la UDC pero que estaban analizándolo. Tras demorar la decisión de la ubicación hasta después de decidir los contenidos del parque tecnológico, el departamento autonómico aún no propone alternativas para la instalación de las empresas, que apuntaron hace semanas que existía una "necesidad imperiosa" de suelo para desarrollar su actividad de manera conjunta.